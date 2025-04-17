Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні. Про це Трамп заявив під час зустрічі з прем'єр-міністером Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.

Ми побачимо, ми почуємо від них цього тижня, дуже скоро. Побачимо, як це буде. Я думаю, що він (путін - ред.) запізнюється. Дуже повільно все йде, я не радий з цього приводу. Ми подивимося, ми будемо очікувати, і я сподіваюсь, що він доволі швидко дасть свою відповідь - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, але перед цим зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським.