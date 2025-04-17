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Макрон зустрівся з Рубіо і спецпредставником Трампа, попередньо поговоривши з Зеленським

Київ • УНН

 • 11127 перегляди

Президент Франції Макрон зустрівся з держсекретарем США Рубіо та спецпредставником Віткоффом щодо переговорів по Україні. Перед цим Макрон провів телефонну розмову з президентом Зеленським.

Макрон зустрівся з Рубіо і спецпредставником Трампа, попередньо поговоривши з Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, але перед цим зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Попередньо Еммануель Макрон поговорив по телефону зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським

- як пише видання, повідомили в Єлисейському палаці.

Деталі

Макрона під час "робочого обіду" з американським держсекретарем і спецпредставником президента Трампа супроводжував міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Ця зустріч відбудеться через шість днів після зустрічі між Стівом Віткоффом і російським диктатором володимиром путіним.

Також Sky News показав кадри, де спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який перебуває в Парижі для переговорів по Україні, сидів за столом навпроти дипломатичного радника Еммануеля Макрона Еммануеля Бонна, а також кількох інших посадовців.

Делегація України прибула до Парижа для переговорів із США17.04.25, 09:39 • 5722 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Париж
Франція
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