Делегація України прибула до Парижа для переговорів із США
Київ • УНН
Керівник ОП повідомив про прибуття до Парижу разом з міністрами закордонних справ та оборони для зустрічей щодо гарантій безпеки з Францією, Німеччиною, Британією та США.
Українська делегація прибула до Парижа, де заплановані переговори з представниками США, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, на тлі повідомлень, що до столиці Франції у четвер мали відправитися держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, пише УНН.
Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим. У рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії. Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції. Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи
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Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, якому доручено покласти край війнам в Україні та в секторі Гази, як очікується, вирушать до Парижа наприкінці цього тижня.
Як повідомило Reuters, двоє головних помічників президента Дональда Трампа з питань національної безпеки планують провести переговори в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном у четвер.
Очікується, що два радники, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф, вислухають європейські занепокоєння щодо росії на тлі спроб США домовитися про "невловиме припинення вогню в Україні через три роки після того, як росія вторглася до свого сусіда", зазначає видання.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у понеділок, що сподівається, що Трамп і його адміністрація побачать, що путін "знущається з їх доброї волі" після смертоносного ракетного удару москви по українському місту Суми.
Окрім Макрона, як повідомило МЗС Франції, Рубіо також зустрінеться зі своїм французьким колегою Жан-Ноелем Барро, щоб обговорити Україну, перспективи нової ядерної угоди з Іраном і Близький Схід.
Віткофф планує вилетіти до Риму для другого раунду обговорень у суботу з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі щодо ядерної програми Ірану. Минулої суботи в Омані вони зустрілися протягом 45 хвилин.
Обидві сторони описали переговори минулих вихідних як позитивні, визнаючи, що будь-яка потенційна угода залишається далекою.