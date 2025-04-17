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Делегація України прибула до Парижа для переговорів із США

Київ • УНН

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Керівник ОП повідомив про прибуття до Парижу разом з міністрами закордонних справ та оборони для зустрічей щодо гарантій безпеки з Францією, Німеччиною, Британією та США.

Делегація України прибула до Парижа для переговорів із США

Українська делегація прибула до Парижа, де заплановані переговори з представниками США, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, на тлі повідомлень, що до столиці Франції у четвер мали відправитися держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, пише УНН.

Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим. У рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії. Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції. Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи

- написав керівник Офісу Президента у Telegram.

Доповнення

Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, якому доручено покласти край війнам в Україні та в секторі Гази, як очікується, вирушать до Парижа наприкінці цього тижня.

Як повідомило Reuters, двоє головних помічників президента Дональда Трампа з питань національної безпеки планують провести переговори в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном у четвер.

Очікується, що два радники, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф, вислухають європейські занепокоєння щодо росії на тлі спроб США домовитися про "невловиме припинення вогню в Україні через три роки після того, як росія вторглася до свого сусіда", зазначає видання.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у понеділок, що сподівається, що Трамп і його адміністрація побачать, що путін "знущається з їх доброї волі" після смертоносного ракетного удару москви по українському місту Суми.

Окрім Макрона, як повідомило МЗС Франції, Рубіо також зустрінеться зі своїм французьким колегою Жан-Ноелем Барро, щоб обговорити Україну, перспективи нової ядерної угоди з Іраном і Близький Схід.

Віткофф планує вилетіти до Риму для другого раунду обговорень у суботу з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі щодо ядерної програми Ірану. Минулої суботи в Омані вони зустрілися протягом 45 хвилин.

Обидві сторони описали переговори минулих вихідних як позитивні, визнаючи, що будь-яка потенційна угода залишається далекою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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