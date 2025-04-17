Делегация Украины прибыла в Париж для переговоров с США

Украинская делегация прибыла в Париж, где запланированы переговоры с представителями США, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, на фоне сообщений, что в столицу Франции в четверг должны были отправиться госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уиткофф, спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который принимает участие в мирных переговорах по войне рф против Украины, пишет УНН.

Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым. В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции. Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы - написал руководитель Офиса Президента в Telegram.

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Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уиткофф, специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которому поручено положить конец войнам в Украине и в секторе Газа, как ожидается, отправятся в Париж в конце этой недели.

Как сообщило Reuters, двое главных помощников президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности планируют провести переговоры в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг.

Ожидается, что два советника, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф, выслушают европейские обеспокоенности относительно россии на фоне попыток США договориться о "неуловимом прекращении огня в Украине через три года после того, как россия вторглась к своему соседу", отмечает издание.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в понедельник, что надеется, что Трамп и его администрация увидят, что путин "издевается над их доброй волей" после смертоносного ракетного удара москвы по украинскому городу Сумы.

Кроме Макрона, как сообщило МИД Франции, Рубио также встретится со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, чтобы обсудить Украину, перспективы новой ядерной сделки с Ираном и Ближний Восток.

Уиткофф планирует вылететь в Рим для второго раунда обсуждений в субботу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи относительно ядерной программы Ирана. В прошлую субботу в Омане они провели встречу, которая продолжалась 45 минут.

Обе стороны описали переговоры в минувшие выходные как положительные, признавая, что любая потенциальная сделка остается отдаленной.