Делегация Украины прибыла в Париж для переговоров с США

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год
Эксклюзив
06:19 • 9496 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

06:17 • 17303 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Эксклюзив
05:54 • 18891 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

16 апреля, 11:59 • 86000 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 181660 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 91360 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 143026 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 92076 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 145146 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 125460 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+20°
6.4м/с
37%
Популярные новости

Оккупанты превращают ВОТ Запорожской области в "курорт" из руин и окопов

16 апреля, 23:24 • 13383 просмотра

Войска рф продвинулись возле Котляровки и на отдельных участках Запорожской области - DeepState

16 апреля, 23:57 • 12616 просмотра

В рф прогремели взрывы: жители слышали серию громких ударов

17 апреля, 00:48 • 11390 просмотра

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Боровой в Харьковской области

03:57 • 13416 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 18224 просмотра
публикации

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

05:54 • 18891 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 18310 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 58648 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 181660 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 163529 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Си Цзиньпин

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепр

Вашингтон

Харьков

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 101298 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 44156 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 44207 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 44456 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 46255 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

ТикТок

Нью-Йорк Таймс

Телеграмма

SpaceX Starship

Делегация Украины прибыла в Париж для переговоров с США

Киев • УНН

 • 1830 просмотра

Руководитель ОП сообщил о прибытии в Париж вместе с министрами иностранных дел и обороны для встреч по гарантиям безопасности с Францией, Германией, Британией и США.

Делегация Украины прибыла в Париж для переговоров с США

Украинская делегация прибыла в Париж, где запланированы переговоры с представителями США, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, на фоне сообщений, что в столицу Франции в четверг должны были отправиться госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уиткофф, спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который принимает участие в мирных переговорах по войне рф против Украины, пишет УНН.

Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым. В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции. Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы

- написал руководитель Офиса Президента в Telegram.

Дополнение

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уиткофф, специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которому поручено положить конец войнам в Украине и в секторе Газа, как ожидается, отправятся в Париж в конце этой недели.

Как сообщило Reuters, двое главных помощников президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности планируют провести переговоры в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг.

Ожидается, что два советника, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф, выслушают европейские обеспокоенности относительно россии на фоне попыток США договориться о "неуловимом прекращении огня в Украине через три года после того, как россия вторглась к своему соседу", отмечает издание.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в понедельник, что надеется, что Трамп и его администрация увидят, что путин "издевается над их доброй волей" после смертоносного ракетного удара москвы по украинскому городу Сумы.

Кроме Макрона, как сообщило МИД Франции, Рубио также встретится со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, чтобы обсудить Украину, перспективы новой ядерной сделки с Ираном и Ближний Восток.

Уиткофф планирует вылететь в Рим для второго раунда обсуждений в субботу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи относительно ядерной программы Ирана. В прошлую субботу в Омане они провели встречу, которая продолжалась 45 минут.

Обе стороны описали переговоры в минувшие выходные как положительные, признавая, что любая потенциальная сделка остается отдаленной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Рустем Умєров
Париж
Франция
Великобритания
Германия
Brent
$66.29
Bitcoin
$84,660.10
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.48
Золото
$3,336.49
Ethereum
$1,602.87