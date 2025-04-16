Держсекретар США та спецпредставник Трампа відвідають Париж, говоритимуть про Україну - Politico
Київ • УНН
Марко Рубіо та Стів Віткофф обговорять з Макроном Україну, Іран та торговельні відносини. Візит стане першим візитом високопоставлених американських сановників до Франції з лютого.
Держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, якому доручено покласти край війнам в Україні та в секторі Гази, як очікується, вирушать до Парижа наприкінці цього тижня, з посиланням на двох людей, знайомих із підготовкою до поїздки, повідомляє Politico, пише УНН.
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Віткофф збирається зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.
За словами американського чиновника, Рубіо буде в Парижі цього тижня, перш ніж вирушити до Африки.
Офіційний представник, знайомий із підготовкою до поїздки, сказав, що "обидві сторони обговорять Україну, Іран та торговельні відносини у зв'язку із погрозами Трампа запровадити мито".
Зустріч Макрона з Віткоффом очікується через кілька днів після зустрічі спецпредставника Трампа з російським диктатором володимиром путіним для обговорення можливого припинення вогню в Україні після того, як російсько-американські переговори зайшли в глухий кут в останні тижні, зазначає видання. Зустріч у москві стала "ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню", попри "розчарування" Трампа, за словами прессекретаря Білого дому.
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Французький президент очолював європейські зусилля щодо надання Україні гарантій безпеки, включаючи розміщення так званих сил запевнення в Україні у разі припинення вогню, пише видання.
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Поїздка знаменує собою перший візит високопоставлених американських сановників до Франції з того часу, як віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав саміт із штучного інтелекту в лютому.
Очікується, що мита будуть одними з головних пунктів порядку денного. Минулого тижня Макрон заявив, що рішення Трампа призупинити дію його найжорсткіших мит на 90 днів створює лише "крихку" паузу в напруженості.