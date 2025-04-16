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Госсекретарь США и спецпредставитель Трампа посетят Париж, будут говорить об Украине - Politico

Киев • УНН

 • 2134 просмотра

Марко Рубио и Стив Уиткофф обсудят с Макроном Украину, Иран и торговые отношения. Визит станет первым визитом высокопоставленных американских сановников во Францию с февраля.

Госсекретарь США и спецпредставитель Трампа посетят Париж, будут говорить об Украине - Politico

Госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уиткофф, специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которому поручено положить конец войнам в Украине и в секторе Газа, как ожидается, отправятся в Париж в конце этой недели, со ссылкой на двух людей, знакомых с подготовкой к поездке, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Уиткофф собирается встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио поговорит со своим французским коллегой, министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро.

По словам американского чиновника, Рубио будет в Париже на этой неделе, прежде чем отправиться в Африку.

Официальный представитель, знакомый с подготовкой к поездке, сказал, что "обе стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения в связи с угрозами Трампа ввести пошлины".

Встреча Макрона с Уиткоффом ожидается через несколько дней после встречи спецпредставителя Трампа с российским диктатором владимиром путиным для обсуждения возможного прекращения огня в Украине после того, как российско-американские переговоры зашли в тупик в последние недели, отмечает издание. Встреча в москве стала "еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня", несмотря на "разочарование" Трампа, по словам пресс-секретаря Белого дома.

Виткофф считает, что россия хочет завершить войну, и Трамп тоже верит в это - Белый дом15.04.2025, 21:56 • 2988 просмотров

Французский президент возглавлял европейские усилия по предоставлению Украине гарантий безопасности, включая размещение так называемых сил заверения в Украине в случае прекращения огня, пишет издание.

Макрон может стать главным в переговорах с путиным со стороны Европы05.04.2025, 02:52 • 7498 просмотров

Поездка знаменует собой первый визит высокопоставленных американских чиновников во Францию с тех пор, как вице-президент США Джей Ди Венс посетил саммит по искусственному интеллекту в феврале.

Ожидается, что пошлины будут одними из главных пунктов повестки дня. На прошлой неделе Макрон заявил, что решение Трампа приостановить действие его самых жестких пошлин на 90 дней создает лишь "хрупкую" паузу в напряженности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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