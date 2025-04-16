Госсекретарь США и спецпредставитель Трампа посетят Париж, будут говорить об Украине - Politico
Киев • УНН
Марко Рубио и Стив Уиткофф обсудят с Макроном Украину, Иран и торговые отношения. Визит станет первым визитом высокопоставленных американских сановников во Францию с февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уиткофф, специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которому поручено положить конец войнам в Украине и в секторе Газа, как ожидается, отправятся в Париж в конце этой недели, со ссылкой на двух людей, знакомых с подготовкой к поездке, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Уиткофф собирается встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио поговорит со своим французским коллегой, министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро.
По словам американского чиновника, Рубио будет в Париже на этой неделе, прежде чем отправиться в Африку.
Официальный представитель, знакомый с подготовкой к поездке, сказал, что "обе стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения в связи с угрозами Трампа ввести пошлины".
Встреча Макрона с Уиткоффом ожидается через несколько дней после встречи спецпредставителя Трампа с российским диктатором владимиром путиным для обсуждения возможного прекращения огня в Украине после того, как российско-американские переговоры зашли в тупик в последние недели, отмечает издание. Встреча в москве стала "еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня", несмотря на "разочарование" Трампа, по словам пресс-секретаря Белого дома.
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Французский президент возглавлял европейские усилия по предоставлению Украине гарантий безопасности, включая размещение так называемых сил заверения в Украине в случае прекращения огня, пишет издание.
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Поездка знаменует собой первый визит высокопоставленных американских чиновников во Францию с тех пор, как вице-президент США Джей Ди Венс посетил саммит по искусственному интеллекту в феврале.
Ожидается, что пошлины будут одними из главных пунктов повестки дня. На прошлой неделе Макрон заявил, что решение Трампа приостановить действие его самых жестких пошлин на 90 дней создает лишь "хрупкую" паузу в напряженности.