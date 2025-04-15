Виткофф считает, что россия хочет завершить войну, и Трамп тоже верит в это - Белый дом

Специальный посланник президента США Стив Виткофф считает, что россия хочет завершить войну, и президент США Дональд Трамп также верит в это. У россии есть стимул прекратить эту войну. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.

Могу сказать, что разговор был продуктивным, о чем вчера вечером заявил спецпредставитель президента Стив Виткофф. Он считает, что россия хочет закончить эту войну, и президент тоже в это верит. У россии есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с США, но сначала нам нужно увидеть прекращение огня, и президент, и президентский посланник Виткофф очень четко дали это понять россиянам - сказала Левитт.

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, который принимает участие в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в нем есть гораздо больше.

Спецпредставитель Трампа Уиткофф: мирное соглашение касается пяти территорий, но содержит больше