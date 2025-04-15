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Виткофф считает, что россия хочет завершить войну, и Трамп тоже верит в это - Белый дом

Киев • УНН

 • 2868 просмотра

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф считает, что россия стремится завершить войну, в чем его поддерживает и президент США. Прекращение огня может открыть путь к экономическому партнерству между США и рф.

Виткофф считает, что россия хочет завершить войну, и Трамп тоже верит в это - Белый дом

Специальный посланник президента США Стив Виткофф считает, что россия хочет завершить войну, и президент США Дональд Трамп также верит в это. У россии есть стимул прекратить эту войну. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.

Могу сказать, что разговор был продуктивным, о чем вчера вечером заявил спецпредставитель президента Стив Виткофф. Он считает, что россия хочет закончить эту войну, и президент тоже в это верит. У россии есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с США, но сначала нам нужно увидеть прекращение огня, и президент, и президентский посланник Виткофф очень четко дали это понять россиянам 

- сказала Левитт.

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"15.04.25, 17:57 • 15562 просмотра

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, который принимает участие в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в нем есть гораздо больше.

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