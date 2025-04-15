Спецпредставитель Трампа Уиткофф: мирное соглашение касается пяти территорий, но содержит больше

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвующий в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в нем есть гораздо больше. Об этом он сказал в интервью Fox News 14 апреля, пишет УНН.

Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше - сказал Уиткофф.

"Есть протоколы безопасности, есть не НАТО, НАТО, статья 5, есть просто много деталей, связанных с этой сложной ситуацией, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами", - продолжал Уиткофф.

Он добавил, что "я думаю, что мы можем быть на грани чего-то, что будет очень, очень важно для мира в целом".

При этом Уиткофф, как пишет Bloomberg, охарактеризовал свои переговоры с российским диктатором владимиром путиным на прошлой неделе как "убедительные", заявив, что они обсуждали шаги, которые могли бы положить конец войне в Украине и, возможно, привести к бизнес-возможностям.

В конце почти пятичасовой встречи, как сообщил Уиткофф, путин обратился с просьбой обеспечить "постоянный мир", развитие событий, по поводу которого, по словам Виткоффа, "нам понадобилось некоторое время, чтобы достичь этого".

После встреч в санкт-петербурге Уиткофф сказал, что он видит "возможность изменить российско-американские отношения с помощью некоторых очень убедительных коммерческих возможностей, которые, я думаю, также придадут реальной стабильности региону".

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