Спецпредставитель Трампа Уиткофф: мирное соглашение касается пяти территорий, но содержит больше

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 12453 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 10926 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 16670 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 26267 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 57149 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 54857 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32801 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59317 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 106106 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 164016 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
56%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 48711 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 40342 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 43005 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 44010 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 18091 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 12453 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 45062 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 57149 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 54857 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 164016 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 18831 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19981 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21704 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23703 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 26374 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Спецпредставитель Трампа Уиткофф: мирное соглашение касается пяти территорий, но содержит больше

Киев • УНН

 • 5700 просмотра

Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение касается пяти территорий, но содержит больше. Переговоры с путиным он назвал убедительными, обсуждали окончание войны.

Спецпредставитель Трампа Уиткофф: мирное соглашение касается пяти территорий, но содержит больше

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвующий в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в нем есть гораздо больше. Об этом он сказал в интервью Fox News 14 апреля, пишет УНН.

Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше

- сказал Уиткофф.

"Есть протоколы безопасности, есть не НАТО, НАТО, статья 5, есть просто много деталей, связанных с этой сложной ситуацией, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами", - продолжал Уиткофф.

Он добавил, что "я думаю, что мы можем быть на грани чего-то, что будет очень, очень важно для мира в целом".

При этом Уиткофф, как пишет Bloomberg, охарактеризовал свои переговоры с российским диктатором владимиром путиным на прошлой неделе как "убедительные", заявив, что они обсуждали шаги, которые могли бы положить конец войне в Украине и, возможно, привести к бизнес-возможностям.

В конце почти пятичасовой встречи, как сообщил Уиткофф, путин обратился с просьбой обеспечить "постоянный мир", развитие событий, по поводу которого, по словам Виткоффа, "нам понадобилось некоторое время, чтобы достичь этого".

После встреч в санкт-петербурге Уиткофф сказал, что он видит "возможность изменить российско-американские отношения с помощью некоторых очень убедительных коммерческих возможностей, которые, я думаю, также придадут реальной стабильности региону".

Трамп намекнул на возможный прогресс в переговорах между Украиной и россией13.04.25, 05:27 • 23703 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79