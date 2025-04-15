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Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше

Київ • УНН

 • 5764 перегляди

Стів Віткофф заявив, що мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше. Переговори з путіним він назвав переконливими, обговорювали закінчення війни.

Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, заявив, що мирна угода стосується "так званих п'яти територій", але в ній є набагато більше. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News 14 квітня, пише УНН.

Ця мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але в ній є набагато більше

- сказав Віткофф.

"Є протоколи безпеки, є не НАТО, НАТО, стаття 5, є просто багато деталей, пов’язаних із цією складною ситуацією, яка корениться в деяких реальних проблемних речах, що відбуваються між двома країнами", - вів далі Віткофф.

Він додав, що "я думаю, що ми можемо бути на межі чогось, що буде дуже, дуже важливо для світу в цілому".

При цьому Віткофф, як пише Bloomberg, охарактеризував свої переговори з російським диктатором володимиром путіним минулого тижня як "переконливі", заявивши, що вони обговорювали кроки, які могли б покласти край війні в Україні та, можливо, призвести до бізнес-можливостей.

Наприкінці майже п'ятигодинної зустрічі, як повідомив Віткофф, путін звернувся з проханням забезпечити "постійний мир", розвиток подій, щодо якого, за словами Віткоффа, "нам знадобився деякий час, щоб досягти цього".

Після зустрічей у санкт-петербурзі Віткофф сказав, що він бачить "можливість змінити російсько-американські відносини за допомогою деяких дуже переконливих комерційних можливостей, які, я думаю, також нададуть реальної стабільності регіону".

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією13.04.25, 05:27 • 23711 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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