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Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

Киев • УНН

 • 15593 просмотра

Президент Украины заявил, что вопрос оккупированных территорий является красной линией для Украины. Он подчеркнул, что только народ Украины может решать вопрос украинских территорий.

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, что "мирное соглашение" будет включать урегулирование вопроса пяти территорий. Он отметил, что для Украины вопрос временно оккупированных территорий является красной линией. Такую позицию Зеленский озвучил на пресс-конференции в Одессе, пишет УНН.

Для нас это красные линии - признавать любые временно оккупированные территории российскими. Эти представители (специальный посланник президента США Стив Виткофф - ред.) обсуждают вопросы вне своей компетенции 

- отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что говорить о территориях Украины может только народ Украины.

Украина суверенное государство и все территории принадлежат государству Украина. И говорить о территориях нашего государства может говорить только народ Украины 

- отметил Зеленский.

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, который участвует в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в нем есть гораздо больше. 

Спецпредставитель Трампа Уиткофф: мирное соглашение касается пяти территорий, но содержит больше15.04.25, 08:59 • 5926 просмотров

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе, во время которой стороны обсудили ситуацию с безопасностью, международную поддержку Украины и мирные инициативы, касающиеся завершения войны.

Рютте и Зеленский в Одессе обсудили поддержку Украины и мирные инициативы15.04.25, 17:23 • 9646 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Стив Уиткофф
Марк Рютте
NATO
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
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