Рютте и Зеленский в Одессе обсудили поддержку Украины и мирные инициативы
Киев • УНН
Марк Рютте заверил в поддержке Украины, обсудил с Зеленским ситуацию с безопасностью и переговоры Трампа о мире. Страны НАТО пообещали Украине более 20 млрд евро помощи.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе, во время которой стороны обсудили ситуацию с безопасностью, международную поддержку Украины и мирные инициативы, касающиеся завершения войны, передает УНН.
Действительно, сегодня мы снова говорили о важных переговорах, которые президент Трамп ведет с Украиной, а также с россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир. Эти дискуссии нелегки - не в последнюю очередь после этого ужасного насилия - но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру
Кроме того, Генсек заявил, что Альянс продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине, в частности помогает в сфере безопасности и проводит обучение через командование в Висбадене. Он отметил, что сотрудничество между НАТО, Киевом и Брюсселем остается тесным.
По словам Рютте, только за первые три месяца 2025 года страны-члены НАТО уже пообещали более 20 миллиардов евро в качестве помощи для Украины.
Напомним
Ранее УНН писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу.
Генсек НАТО вместе с Зеленским посетил Одессу и заверил в поддержке Украины15.04.25, 16:53 • 9188 просмотров