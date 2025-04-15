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Рютте и Зеленский в Одессе обсудили поддержку Украины и мирные инициативы

Киев • УНН

 • 9664 просмотра

Марк Рютте заверил в поддержке Украины, обсудил с Зеленским ситуацию с безопасностью и переговоры Трампа о мире. Страны НАТО пообещали Украине более 20 млрд евро помощи.

Рютте и Зеленский в Одессе обсудили поддержку Украины и мирные инициативы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе, во время которой стороны обсудили ситуацию с безопасностью, международную поддержку Украины и мирные инициативы, касающиеся завершения войны, передает УНН.

Действительно, сегодня мы снова говорили о важных переговорах, которые президент Трамп ведет с Украиной, а также с россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир. Эти дискуссии нелегки - не в последнюю очередь после этого ужасного насилия - но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру 

- заявил Рютте.

Кроме того, Генсек заявил, что Альянс продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине, в частности помогает в сфере безопасности и проводит обучение через командование в Висбадене. Он отметил, что сотрудничество между НАТО, Киевом и Брюсселем остается тесным.

По словам Рютте, только за первые три месяца 2025 года страны-члены НАТО уже пообещали более 20 миллиардов евро в качестве помощи для Украины.

Напомним 

Ранее УНН писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу.

Генсек НАТО вместе с Зеленским посетил Одессу и заверил в поддержке Украины15.04.25, 16:53 • 9188 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Марк Рютте
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