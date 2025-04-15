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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО вместе с Зеленским посетил Одессу и заверил в поддержке Украины

Киев • УНН

 • 9158 просмотра

Марк Рютте подтвердил непоколебимую поддержку Украине со стороны НАТО. Альянс будет помогать Украине защищаться и сдерживать будущую агрессию для обеспечения мира.

Генсек НАТО вместе с Зеленским посетил Одессу и заверил в поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу, и подтвердил непоколебимую поддержку Украине со стороны Альянса, пишет УНН.

Сегодня вместе с Владимиром Зеленским посетил Одессу. Народ Украины столько пережил - не в последнюю очередь атаку россии на Сумы в Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы она могла защищаться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и длительный мир

- написал Генсек НАТО Марк Рютте в X о неанонсированном ранее визите.

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте05.04.25, 12:32 • 99873 просмотра

Юлия Шрамко

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