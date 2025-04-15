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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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The Guardian

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Генсек НАТО разом із Зеленським відвідав Одесу та запевнив у підтримці України

Київ • УНН

 • 9158 перегляди

Марк Рютте підтвердив непохитну підтримку Україні з боку НАТО. Альянс допомагатиме Україні захищатися та стримувати майбутню агресію для забезпечення миру.

Генсек НАТО разом із Зеленським відвідав Одесу та запевнив у підтримці України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу, пише УНН.

Сьогодні разом із Володимиром Зеленським відвідав Одесу. Народ України стільки пережив - не в останню чергу атаку росії на Суми у Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб вона могла захищатися сьогодні та стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і тривалий мир

- написав Генсек НАТО Марк Рютте у X про неанонсований раніше візит.

НАТО працює з Україною задля її більшого взаємосумісництва з Альянсом - Рютте05.04.25, 12:32 • 99873 перегляди

Юлія Шрамко

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