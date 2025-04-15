Генсек НАТО разом із Зеленським відвідав Одесу та запевнив у підтримці України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу, пише УНН.

Сьогодні разом із Володимиром Зеленським відвідав Одесу. Народ України стільки пережив - не в останню чергу атаку росії на Суми у Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб вона могла захищатися сьогодні та стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і тривалий мир