Генсек НАТО разом із Зеленським відвідав Одесу та запевнив у підтримці України
Київ • УНН
Марк Рютте підтвердив непохитну підтримку Україні з боку НАТО. Альянс допомагатиме Україні захищатися та стримувати майбутню агресію для забезпечення миру.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу, пише УНН.
Сьогодні разом із Володимиром Зеленським відвідав Одесу. Народ України стільки пережив - не в останню чергу атаку росії на Суми у Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб вона могла захищатися сьогодні та стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і тривалий мир
НАТО працює з Україною задля її більшого взаємосумісництва з Альянсом - Рютте05.04.25, 12:32 • 99873 перегляди