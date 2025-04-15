Рютте і Зеленський в Одесі обговорили підтримку України та мирні ініціативи

Марк Рютте запевнив у підтримці України, обговорив з Зеленським безпекову ситуацію та переговори Трампа щодо миру. Країни НАТО пообіцяли Україні понад 20 млрд євро допомоги.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським в Одесі, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію, міжнародну підтримку України та мирні ініціативи, що стосуються завершення війни, передає УНН. Дійсно, сьогодні ми знову говорили про важливі переговори, які президент Трамп веде з Україною, а також з росією, щоб спробувати покласти край війні і забезпечити міцний мир. Ці дискусії нелегкі - не в останню чергу після цього жахливого насильства - але ми всі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру - заявив Рютте. Крім того, Генсек заявив, що Альянс продовжує надавати політичну й практичну підтримку Україні, зокрема допомагає у сфері безпеки та проводить навчання через командування у Вісбадені. Він зазначив, що співпраця між НАТО, Києвом і Брюсселем залишається тісною. За словами Рютте, лише за перші три місяці 2025 року країни-члени НАТО вже пообіцяли понад 20 мільярдів євро як безпекову допомогу для України. Нагадаємо Раніше УНН писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу. Генсек НАТО разом із Зеленським відвідав Одесу та запевнив у підтримці України