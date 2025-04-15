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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Питання територій для нас є червоною лінією: Зеленський про заяву Віткоффа щодо "мирної угоди"

Київ • УНН

 • 15567 перегляди

Президент України заявив, що питання окупованих територій є червоною лінією для України. Він наголосив, що лише народ України може вирішувати питання українських територій.

Питання територій для нас є червоною лінією: Зеленський про заяву Віткоффа щодо "мирної угоди"

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на слова спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, що "мирна угода" включатиме врегулювання питання п’яти територій. Він зазначив, що для України питання тимчасово окупованих територій є червоною лінією. Таку позицію Зеленський озвучив на пресконференції в Одесі, пише УНН.

Для нас це червоні лінії — визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими. Ці представники (спеціальний посланець президента США Стів Віткофф - ред.) обговорюють питання поза своєю компетенцією 

- зазначив Зеленський.

Глава держави також додав, що говорити про території України може лише народ України.

Україна суверенна держава і всі території належать державі Україна. І говорити про території нашої держави може говорити лише народ України 

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, заявив, що мирна угода стосується "так званих п'яти територій", але в ній є набагато більше. 

Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше15.04.25, 08:59 • 5854 перегляди

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським в Одесі, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію, міжнародну підтримку України та мирні ініціативи, що стосуються завершення війни.

Рютте і Зеленський в Одесі обговорили підтримку України та мирні ініціативи15.04.25, 17:23 • 9606 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Стів Віткофф
Марк Рютте
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Володимир Зеленський
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