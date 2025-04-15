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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Віткофф вважає, що росія хоче завершити війну, і Трамп також вірить у це - Білий дім

Київ • УНН

 • 2990 перегляди

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф вважає, що росія прагне завершити війну, в чому його підтримує і президент США. Припинення вогню може відкрити шлях до економічного партнерства між США та рф.

Віткофф вважає, що росія хоче завершити війну, і Трамп також вірить у це - Білий дім

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вважає, що росія хоче завершити війну, і президент США Дональд Трамп також вірить у це. У росії є стимул припинити цю війну. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.

Можу сказати, що розмова була продуктивною, про що вчора ввечері заявив спецпредставник президента Стів Віткофф. Він вважає, що росія хоче закінчити цю війну, і президент також в це вірить. У росії є стимул припинити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі США, але спочатку нам потрібно побачити припинення вогню, і президент, і президентський посланник Віткофф дуже чітко дали це зрозуміти росіянам 

- сказала Левітт.

Питання територій для нас є червоною лінією: Зеленський про заяву Віткоффа щодо "мирної угоди"15.04.25, 17:57 • 15599 переглядiв

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, заявив, що мирна угода стосується "так званих п'яти територій", але в ній є набагато більше.

Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше15.04.25, 08:59 • 5936 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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