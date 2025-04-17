Макрон встретился с Рубио и спецпредставителем Трампа, предварительно поговорив с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, участвующим в мирных переговорах по войне рф против Украины, но перед этим созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Предварительно Эммануэль Макрон поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским - как пишет издание, сообщили в Елисейском дворце.

Детали

Макрона во время "рабочего обеда" с американским госсекретарем и спецпредставителем президента Трампа сопровождал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Эта встреча состоится через шесть дней после встречи между Стивом Уиткоффом и российским диктатором владимиром путиным.

Также Sky News показал кадры, где специальный посланник президента США Стив Уиткофф, находящийся в Париже для переговоров по Украине, сидел за столом напротив дипломатического советника Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна, а также нескольких других должностных лиц.

Делегация Украины прибыла в Париж для переговоров с США