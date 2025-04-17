Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине. Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает УНН.

Мы увидим, мы услышим от них на этой неделе, очень скоро. Увидим, как это будет. Я думаю, что он (путин - ред.) опаздывает. Очень медленно все идет, я не рад по этому поводу. Мы посмотрим, мы будем ожидать, и я надеюсь, что он довольно быстро даст свой ответ - сказал Трамп.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который участвует в мирных переговорах по войне рф против Украины, но перед этим созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.