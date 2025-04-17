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Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп
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Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Киев • УНН

 • 7270 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время ожидает ответа от рф по поводу мирных переговоров. По словам Трампа, процесс идет медленно, и он надеется на быструю реакцию.

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине. Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает УНН.

Мы увидим, мы услышим от них на этой неделе, очень скоро. Увидим, как это будет. Я думаю, что он (путин - ред.) опаздывает. Очень медленно все идет, я не рад по этому поводу. Мы посмотрим, мы будем ожидать, и я надеюсь, что он довольно быстро даст свой ответ

- сказал Трамп.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который участвует в мирных переговорах по войне рф против Украины, но перед этим созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Марко Рубио
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
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