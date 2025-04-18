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США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

Київ • УНН

 • 32229 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з європейськими та українськими лідерами.

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена. Таку заяву зробив Державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

США готові припинити мирні зусилля протягом декількох днів, якщо не буде прогресу

- зазначив Рубіо.

Виступаючи в Парижі після зустрічі з європейськими та українськими лідерами, Рубіо сказав, що президент Дональд Трамп все ще зацікавлений в угоді, але має багато інших пріоритетів по всьому світу і готовий рухатися далі, якщо не буде ознак прогресу.

"Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми готові допомогти, в протилежному випадку ми будемо рухатися далі", - заявив Рубіо.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні. Про це Трамп заявив під час зустрічі з прем'єр-міністером Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.

"Ми побачимо, ми почуємо від них цього тижня, дуже скоро. Побачимо, як це буде. Я думаю, що він (путін - ред.) запізнюється. Дуже повільно все йде, я не радий з цього приводу", - повідомив Трамп.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував продовження мирних консультацій щодо ситуації в Україні, які відбудуться наступного тижня в Лондоні.

"Ми всі чітко об’єднані у своєму прагненні до миру. З самого початку ми підтримали пропозицію президента Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні. Це демонструє сильну європейську прихильність і бажання тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами. Сьогодні ми брали участь у позитивній і конструктивній дискусії про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного тривалого миру", - йдеться у дописі Еммануеля Макрона.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
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