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Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні

Київ • УНН

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Президент Франції повідомив про майбутні мирні консультації щодо України в Лондоні наступного тижня. Він наголосив на європейській підтримці зусиль США щодо припинення війни.

Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував продовження мирних консультацій щодо ситуації в Україні, які відбудуться наступного тижня в Лондоні. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

Президент Франції назвав 17 квітня "днем дипломатичної мобілізації" та наголосив, що представники усіх країн, які взяли участь у переговорах в Парижі, об'єднані в прагненні до миру і від початку підтримували прагнення президента США Дональда Трампа якнайшвидше припинити війну в Україні. Президент Франції підкреслив, що "це демонструє сильну європейську прихильність і готовність тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами".

Ми всі чітко об’єднані у своєму прагненні до миру. З самого початку ми підтримали пропозицію президента Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні. Це демонструє сильну європейську прихильність і бажання тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами. Сьогодні ми брали участь у позитивній і конструктивній дискусії про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного тривалого миру

- йдеться у дописі Еммануеля Макрона.

Він також повідомив, що мав телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським до і після зустрічі, щоб забезпечити координацію дій.

Президент Франції подякував Віткоффу, Рубіо Келлогу та українській делегації за "їхню присутність і наші продуктивні дискусії сьогодні в Єлисейському палаці".

Нагадаємо

У четвер, 17 квітня Президент України Володимир Зеленський провів другу за день телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн скоординували подальші дипломатичні контакти та зустрічі щодо встановлення миру. Зеленський подякував Макрону за лідерство.

Макрон обговорив з Віткоффом та Рубіо мирні переговори, спрямовані на припинення агресії рф17.04.25, 17:06 • 10646 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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