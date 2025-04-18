Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував продовження мирних консультацій щодо ситуації в Україні, які відбудуться наступного тижня в Лондоні. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає УНН.

Президент Франції назвав 17 квітня "днем дипломатичної мобілізації" та наголосив, що представники усіх країн, які взяли участь у переговорах в Парижі, об'єднані в прагненні до миру і від початку підтримували прагнення президента США Дональда Трампа якнайшвидше припинити війну в Україні. Президент Франції підкреслив, що "це демонструє сильну європейську прихильність і готовність тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами".

Ми всі чітко об’єднані у своєму прагненні до миру. З самого початку ми підтримали пропозицію президента Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні. Це демонструє сильну європейську прихильність і бажання тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами. Сьогодні ми брали участь у позитивній і конструктивній дискусії про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного тривалого миру