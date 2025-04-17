Скоординували подальші дипломатичні контакти й зустрічі: Зеленський вдруге за день говорив з Макроном

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном подальші дипломатичні контакти й зустрічі щодо встановлення миру. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Уже вдруге за сьогодні говорив із Президентом Франції... Скоординували подальші контакти й зустрічі. Тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури. Дякую всім, хто підтримує - написав він.

Зеленський також висловив вдячність Макрону за лідерство і за сьогоднішню роботу в Парижі представників країн: України, Франції, Великобританії, Німеччини та США.

Важливо, що чуємо одне одного, доповнюємо й уточнюємо наші позиції та працюємо заради реальної безпеки України і всієї нашої Європи - наголосив він.

Нагадаємо

17 квітня керівник ОП повідомив про прибуття до Парижу разом з міністрами закордонних справ та оборони для зустрічей щодо гарантій безпеки з Францією, Німеччиною, Британією та США.

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про продуктивність зустрічей у Парижі щодо припинення війни в Україні. Він зустрівся з Єрмаком та Умєровим в Єлисейському палаці.