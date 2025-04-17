Скоординували подальші дипломатичні контакти й зустрічі: Зеленський вдруге за день говорив з Макроном
Київ • УНН
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон скоординували подальші дипломатичні контакти та зустрічі щодо встановлення миру. Зеленський подякував Макрону за лідерство.
Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном подальші дипломатичні контакти й зустрічі щодо встановлення миру. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Уже вдруге за сьогодні говорив із Президентом Франції... Скоординували подальші контакти й зустрічі. Тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури. Дякую всім, хто підтримує
Зеленський також висловив вдячність Макрону за лідерство і за сьогоднішню роботу в Парижі представників країн: України, Франції, Великобританії, Німеччини та США.
Важливо, що чуємо одне одного, доповнюємо й уточнюємо наші позиції та працюємо заради реальної безпеки України і всієї нашої Європи
Нагадаємо
17 квітня керівник ОП повідомив про прибуття до Парижу разом з міністрами закордонних справ та оборони для зустрічей щодо гарантій безпеки з Францією, Німеччиною, Британією та США.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про продуктивність зустрічей у Парижі щодо припинення війни в Україні. Він зустрівся з Єрмаком та Умєровим в Єлисейському палаці.