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Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо завершення війни в Україні

Київ • УНН

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Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про продуктивність зустрічей у Парижі щодо припинення війни в Україні. Він зустрівся з Єрмаком та Умєровим в Єлисейському палаці.

Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо завершення війни в Україні

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Приємно бути з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим у Парижі. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо припинення українсько-російської війни

- написав Келлог.

Нагадаємо

17 квітня керівник ОП повідомив про прибуття до Парижу разом з міністрами закордонних справ та оборони для зустрічей щодо гарантій безпеки з Францією, Німеччиною, Британією та США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Кіт Келлогг
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