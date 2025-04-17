Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо завершення війни в Україні

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Приємно бути з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим у Парижі. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо припинення українсько-російської війни - написав Келлог.

Нагадаємо

17 квітня керівник ОП повідомив про прибуття до Парижу разом з міністрами закордонних справ та оборони для зустрічей щодо гарантій безпеки з Францією, Німеччиною, Британією та США.