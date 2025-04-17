Келлог назвал "очень продуктивными" встречи в Париже по завершению войны в Украине

Спецпредставитель президента США в Украине генерал Кит Келлог назвал "очень продуктивными" встречи в Елисейском дворце, где обсуждали прекращение войны в Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Приятно быть с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по прекращению украинско-российской войны - написал Келлог.

Напомним

17 апреля руководитель ОП сообщил о прибытии в Париж вместе с министрами иностранных дел и обороны для встреч по гарантиям безопасности с Францией, Германией, Британией и США.