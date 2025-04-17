Скоординировали дальнейшие дипломатические контакты и встречи: Зеленский во второй раз за день говорил с Макроном
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон скоординировали дальнейшие дипломатические контакты и встречи по установлению мира. Зеленский поблагодарил Макрона за лидерство.
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном дальнейшие дипломатические контакты и встречи по установлению мира. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Уже во второй раз за сегодня говорил с Президентом Франции... Скоординировали дальнейшие контакты и встречи. Продолжительность мира напрямую будет зависеть от справедливости позиций в дипломатии и действенности архитектуры безопасности. Спасибо всем, кто поддерживает
Зеленский также выразил благодарность Макрону за лидерство и за сегодняшнюю работу в Париже представителей стран: Украины, Франции, Великобритании, Германии и США.
Важно, что слышим друг друга, дополняем и уточняем наши позиции и работаем ради реальной безопасности Украины и всей нашей Европы
Напомним
17 апреля руководитель ОП сообщил о прибытии в Париж вместе с министрами иностранных дел и обороны для встреч по гарантиям безопасности с Францией, Германией, Британией и США.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о продуктивности встреч в Париже по прекращению войны в Украине. Он встретился с Ермаком и Умеровым в Елисейском дворце.