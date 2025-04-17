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Скоординировали дальнейшие дипломатические контакты и встречи: Зеленский во второй раз за день говорил с Макроном

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон скоординировали дальнейшие дипломатические контакты и встречи по установлению мира. Зеленский поблагодарил Макрона за лидерство.

Скоординировали дальнейшие дипломатические контакты и встречи: Зеленский во второй раз за день говорил с Макроном

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном дальнейшие дипломатические контакты и встречи по установлению мира. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Уже во второй раз за сегодня говорил с Президентом Франции... Скоординировали дальнейшие контакты и встречи. Продолжительность мира напрямую будет зависеть от справедливости позиций в дипломатии и действенности архитектуры безопасности. Спасибо всем, кто поддерживает

- написал он.

Зеленский также выразил благодарность Макрону за лидерство и за сегодняшнюю работу в Париже представителей стран: Украины, Франции, Великобритании, Германии и США.

Важно, что слышим друг друга, дополняем и уточняем наши позиции и работаем ради реальной безопасности Украины и всей нашей Европы

- подчеркнул он.

Напомним

17 апреля руководитель ОП сообщил о прибытии в Париж вместе с министрами иностранных дел и обороны для встреч по гарантиям безопасности с Францией, Германией, Британией и США.

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о продуктивности встреч в Париже по прекращению войны в Украине. Он встретился с Ермаком и Умеровым в Елисейском дворце.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Рустем Умєров
Эммануэль Макрон
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