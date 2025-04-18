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Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Президент Франции сообщил о предстоящих мирных консультациях по Украине в Лондоне на следующей неделе. Он подчеркнул европейскую поддержку усилий США по прекращению войны.

Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал продолжение мирных консультаций по ситуации в Украине, которые состоятся на следующей неделе в Лондоне. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

Президент Франции назвал 17 апреля "днем дипломатической мобилизации" и подчеркнул, что представители всех стран, принявших участие в переговорах в Париже, объединены в стремлении к миру и с самого начала поддерживали стремление президента США Дональда Трампа как можно быстрее прекратить войну в Украине. Президент Франции подчеркнул, что "это демонстрирует сильную европейскую приверженность и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами".

Мы все четко объединены в своем стремлении к миру. С самого начала мы поддержали предложение президента Трампа о скорейшем прекращении войны в Украине. Это демонстрирует сильную европейскую приверженность и желание тесно сотрудничать с Соединенными Штатами. Сегодня мы принимали участие в позитивной и конструктивной дискуссии о том, как достичь как прекращения огня, так и всеобъемлющего длительного мира

- говорится в заметке Эммануэля Макрона.

Он также сообщил, что имел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским до и после встречи, чтобы обеспечить координацию действий.

Президент Франции поблагодарил Виткоффа, Рубио Келлога и украинскую делегацию за "их присутствие и наши продуктивные дискуссии сегодня в Елисейском дворце".

Напомним

В четверг, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел второй за день телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран скоординировали дальнейшие дипломатические контакты и встречи по установлению мира. Зеленский поблагодарил Макрона за лидерство.

Макрон обсудил с Виткоффом и Рубио мирные переговоры, направленные на прекращение агрессии рф 17.04.25, 17:06 • 10535 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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