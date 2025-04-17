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Макрон обсудил с Виткоффом и Рубио мирные переговоры, направленные на прекращение агрессии рф

Киев • УНН

 • 6680 просмотра

Президент Франции Макрон провел переговоры с Виткоффом и Рубио о мирных переговорах по прекращению агрессии рф в Украине. Также обсудили пошлины между Европой и США и ситуацию на Ближнем Востоке.

Макрон обсудил с Виткоффом и Рубио мирные переговоры, направленные на прекращение агрессии рф

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со специальным посланником президента Трампа Стивом Виткоффом и государственным секретарем Марком Рубио мирные переговоры, направленные на прекращение российской агрессии в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Елисейский дворец.

Сегодня днем президент Эммануэль Макрон принял Стива Виткоффа, специального посланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, и Марко Рубио, государственного секретаря Соединенных Штатов, для встречи, после которой состоялся рабочий обед в Елисейском дворце

- говорится в сообщении.

Встреча состоялась в присутствии министра-делегата по европейским делам Жана-Ноэля Барро и дипломатического советника президента Республики в G20 и G7 Эммануэля Бонна.

Дискуссии были сосредоточены прежде всего на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, после недавнего обмена мнениями между президентом Республики и президентом Трампом, а также на работе коалиции желающих под сопредседательством Франции и Соединенного Королевства, которая встретилась 27 марта в Елисейском дворце. Гостем Президента также принял участие в дискуссиях Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности Великобритании

- отмечается в сообщении.

Эта встреча также предоставила возможность обсудить другие актуальные вопросы, включая пошлины между Европой и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке с целью деэскалации в регионе.

Дополнение

Le Monde сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который принимает участие в мирных переговорах по войне рф против Украины, но перед этим созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Руководитель ОП Ермак сообщал, что в Париже состоялись переговоры украинской делегации с представителями ряда стран-участниц "коалиции желающих" - по прекращению огня и гарантиям безопасности для Украины, обсудили привлечение многонационального контингента и развитие архитектуры безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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