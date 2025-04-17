Делегація України у Парижі переговорила з учасниками "коаліції охочих": порушувалося питання контингенту

У Парижі відбулись переговори української делегації з представниками низки країн-учасниць "коаліції охочих" - щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України, обговорили залучення багатонаціонального контингенту та розбудову безпекової архітектури, повідомив у четвер керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

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"Працюємо в Парижі. Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим обговорили з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню й гарантії безпеки", - написав Єрмак у Telegram.

З його слів, у переговорах в Єлисейському палаці від українських партнерів "взяли участь представники країн, які входять до коаліції охочих: дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки Федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер".

"Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. Дуже змістовна розмова. Працюємо далі", - повідомив керівник ОП.

Делегація України прибула до Парижа для переговорів із США