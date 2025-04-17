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Делегация Украины в Париже провела переговоры с участниками "коалиции желающих": поднимался вопрос контингента

Киев • УНН

 • 4122 просмотра

В Париже состоялись переговоры о прекращении огня и гарантиях безопасности для Украины. Обсудили привлечение многонационального контингента и развитие архитектуры безопасности.

Делегация Украины в Париже провела переговоры с участниками "коалиции желающих": поднимался вопрос контингента

В Париже состоялись переговоры украинской делегации с представителями ряда стран-участниц "коалиции желающих" - по прекращению огня и гарантий безопасности для Украины, обсудили привлечение многонационального контингента и развитие архитектуры безопасности, сообщил в четверг руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Работаем в Париже. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности", - написал Ермак в Telegram.

По его словам, в переговорах в Елисейском дворце от украинских партнеров "приняли участие представители стран, входящих в коалицию желающих: дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по вопросам национальной безопасности Федерального канцлера Германии Йенс Плётнер".

"Мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для достижения справедливого и устойчивого мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента, а также развития эффективной архитектуры безопасности для Украины. Очень содержательный разговор. Работаем дальше", - сообщил руководитель ОП.

Делегация Украины прибыла в Париж для переговоров с США17.04.25, 09:39 • 4810 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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