Макрон обговорив з Віткоффом та Рубіо мирні переговори, спрямовані на припинення агресії рф
Київ • УНН
Президент Франції Макрон провів переговори з Віткоффом і Рубіо про мирні переговори щодо припинення агресії рф в Україні. Також обговорили мита між Європою та США і ситуацію на Близькому Сході.
Президент Франції Еммануель Макрон обговорив зі спеціальним посланником президента Трампа Стівом Віткоффом та державним секретарем Марком Рубіо мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Єлисейський палац.
Сьогодні вдень президент Еммануель Макрон прийняв Стіва Віткоффа, спеціального посланника президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів, для зустрічі, після якої відбувся робочий обід в Єлисейському палаці
Зустріч відбулася у присутності міністра-делегат у європейських справах Жана-Ноеля Барро та дипломатичного радника президента Республіки у G20 та G7 Еммануеля Бонна.
Дискусії були зосереджені насамперед на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, після нещодавнього обміну думками між президентом Республіки та президентом Трампом, а також на роботі коаліції бажаючих під співголовуванням Франції та Сполученого Королівства, яка зустрілася 27 березня в Єлисейському палаці. Гостем Президента також взяв участь у дискусіях Джонатан Пауелл, радник з національної безпеки Великої Британії
Ця зустріч також надала можливість обговорити інші актуальні питання, включаючи мита між Європою та США, а також ситуацію на Близькому Сході з метою деескалації у регіоні.
Доповнення
Le Monde повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, але перед цим зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським.
Керівник ОП Єрмак повідомляв, що у Парижі відбулись переговори української делегації з представниками низки країн-учасниць "коаліції охочих" - щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України, обговорили залучення багатонаціонального контингенту та розбудову безпекової архітектури.