Макрон обговорив з Віткоффом та Рубіо мирні переговори, спрямовані на припинення агресії рф

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив зі спеціальним посланником президента Трампа Стівом Віткоффом та державним секретарем Марком Рубіо мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Єлисейський палац.

Сьогодні вдень президент Еммануель Макрон прийняв Стіва Віткоффа, спеціального посланника президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів, для зустрічі, після якої відбувся робочий обід в Єлисейському палаці - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбулася у присутності міністра-делегат у європейських справах Жана-Ноеля Барро та дипломатичного радника президента Республіки у G20 та G7 Еммануеля Бонна.

Дискусії були зосереджені насамперед на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, після нещодавнього обміну думками між президентом Республіки та президентом Трампом, а також на роботі коаліції бажаючих під співголовуванням Франції та Сполученого Королівства, яка зустрілася 27 березня в Єлисейському палаці. Гостем Президента також взяв участь у дискусіях Джонатан Пауелл, радник з національної безпеки Великої Британії - зазначається в повідомленні.

Ця зустріч також надала можливість обговорити інші актуальні питання, включаючи мита між Європою та США, а також ситуацію на Близькому Сході з метою деескалації у регіоні.

Доповнення

Le Monde повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, але перед цим зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським.

Керівник ОП Єрмак повідомляв, що у Парижі відбулись переговори української делегації з представниками низки країн-учасниць "коаліції охочих" - щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України, обговорили залучення багатонаціонального контингенту та розбудову безпекової архітектури.

