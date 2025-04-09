Кэти Хочул

Федеральное авиационное управление США вводит ограничения на использование дронов над критической инфраструктурой Нью-Йорка. Решение носит предупредительный характер после фиксации беспилотников возле стратегических объектов в Нью-Джерси.
Аэропорт Стюарт в Нью-Йорке временно приостановил работу из-за обнаружения дрона поблизости. Губернатор штата призывает усилить
контроль за беспилотниками после серии подобных инцидентов.
Небольшой самолет разбился на разделительной полосе автомагистрали I-684 в округе Вестчестер. На борту находилось два человека,
один из них погиб, а авария вызвала утечку авиационного топлива.
С 5 января в Манхэттене введут плату за въезд, которая до 2028 года возрастет. Средства направят на улучшение общественного
транспорта и метро на сумму $15 млрд.
Мощный шторм в штате Нью-Йорк привел к серьезным разрушениям, включая повреждение бомбардировщика B-52 и исторической церкви. Губернатор объявила чрезвычайное положение из-за угрозы дальнейших опасностей.