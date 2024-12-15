Аэропорт в Нью-Йорке не работал около часа из-за беспилотников
Киев • УНН
Аэропорт Стюарт в Нью-Йорке временно приостановил работу из-за обнаружения дрона поблизости. Губернатор штата призывает усилить контроль за беспилотниками после серии подобных инцидентов.
Взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт, расположенного в 60 милях к северу от Нью-Йорка, были временно закрыты после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило об обнаружении дрона вблизи аэропорта. Об этом сообщает АВС, передает УНН.
Детали
Закрытие длилось около часа, однако работа рейсов не была нарушена, сообщило Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул назвала этот инцидент последним в череде подобных случаев, происходящих в штате с середины ноября. Она выразила свое недовольство и призвала федеральное правительство принять дополнительные меры.
Это зашло слишком далеко
Губернатор добавила, что обратилась в Центр разведки штата Нью-Йорк с просьбой расследовать эти инциденты. Она также призвала Конгресс принять закон, который позволит FAA и правоохранительным органам на местном уровне усилить контроль за дронами.
Передача этих полномочий на местный уровень является критически важной
По информации ABC, подобные инциденты с дронами происходят и в других регионах США, в частности в Нью-Джерси. С середины ноября там зафиксировано несколько случаев появления дронов вблизи стратегических объектов, в частности военных баз.
ФБР сообщило, что из почти 5000 обращений о дронах, полученных от граждан, только около 100 содержат проверенные доказательства для расследования. В Министерстве внутренней безопасности считают, что многие из сообщений касаются пилотируемых самолетов, ошибочно принятых за дроны.
Несмотря на это, FAA подтверждает, что в штатах, таких как Нью-Джерси, действительно фиксируют активность беспилотных аппаратов, что вызывает беспокойство.
FAA уже ввело временные ограничения на полеты дронов в стратегически важных зонах, таких как арсенал Пикатинни в Нью-Джерси, военные базы и территории, где проходят масштабные мероприятия.
Напомним,
В Германии в течение последних недель фиксировали неизвестные дроны, которые пролетали над важными промышленными объектами в Германии - военной базой Воздушных сил США "Рамштайн", оружейной компанией Rheinmetall и химическим концерном BASF.