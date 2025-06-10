В Нью-Йорке проголосовали за разрешение умирать на собственных условиях неизлечимо больным

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 38691 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 107656 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 76213 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 72799 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 133051 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 50202 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 45046 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 141178 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 97734 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 47074 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.4м/с
53%
756мм
Популярные новости

Взрывы в Киеве: ракета и падение дрона в Деснянском районе

9 июня, 23:09 • 30385 просмотра

Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

9 июня, 23:50 • 24680 просмотра

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города

02:18 • 26347 просмотра

кремль требует уступок от США по Украине для переговоров по контролю над вооружениями - ISW

02:46 • 16166 просмотра

"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу

03:15 • 19297 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 133062 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 151436 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 141186 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 158821 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 145363 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

9 июня, 18:25 • 30002 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 43793 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 76891 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 93679 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 97737 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

В Нью-Йорке проголосовали за разрешение умирать на собственных условиях неизлечимо больным

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Сенат штата Нью-Йорк одобрил законопроект, разрешающий неизлечимо больным людям закончить жизнь по собственному желанию. Закон позволит пациентам с терминальным диагнозом получить смертельный коктейль лекарств.

В Нью-Йорке проголосовали за разрешение умирать на собственных условиях неизлечимо больным

Сенат штата Нью-Йорк в США в понедельник одобрил законопроект, который позволит людям, столкнувшимся с неизлечимыми диагнозами, заканчивать свою жизнь на своих условиях, что, по словам сторонников законопроекта, предоставит жителям Нью-Йорка определенную степень автономии в последние дни, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Законопроект теперь будет передан на подпись губернатору Кэти Хоукул, демократу. Неясно, планирует ли она его подписать; представитель ее офиса заявил, что она рассмотрит его.

11 штатов и округ Колумбия приняли законы, разрешающие так называемую медицинскую помощь при смерти. Эта практика также доступна в нескольких европейских странах и Канаде, которая недавно расширила свои критерии, чтобы распространить эту возможность на людей с неизлечимыми хроническими заболеваниями и инвалидностью.

Законопроект в Нью-Йорке более узкий и будет применяться только к людям с неизлечимыми и необратимыми заболеваниями, которым осталось жить шесть месяцев или меньше. Сторонники говорят, что это различие имеет ключевое значение.

"Речь идет не о прекращении жизни человека, а о сокращении его смерти", - сказал сенатор штата Брэд Гойлман-Сигал, демократ из Манхэттена и один из спонсоров законопроекта, который был принят в понедельник вечером 35 голосами против 27.

Согласно законопроекту, жители Нью-Йорка, которым два врача прогнозируют, что им осталось жить не более шести месяцев, смогут потребовать смертельный коктейль из лекарств. Запрос должен быть заверен двумя взрослыми, которые не могут ничего унаследовать в случае смерти пациента. Врачи могут направить пациента на психиатрическую экспертизу, если сочтут это необходимым.

Легализованное самоубийство: парламент Британии предварительно одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию30.11.24, 04:43 • 54541 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Кэти Хочул
Нью-Йорк Таймс
Манхэттен
Вашингтон
Канада
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9