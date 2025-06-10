В Нью-Йорке проголосовали за разрешение умирать на собственных условиях неизлечимо больным

Сенат штата Нью-Йорк в США в понедельник одобрил законопроект, который позволит людям, столкнувшимся с неизлечимыми диагнозами, заканчивать свою жизнь на своих условиях, что, по словам сторонников законопроекта, предоставит жителям Нью-Йорка определенную степень автономии в последние дни, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Законопроект теперь будет передан на подпись губернатору Кэти Хоукул, демократу. Неясно, планирует ли она его подписать; представитель ее офиса заявил, что она рассмотрит его.

11 штатов и округ Колумбия приняли законы, разрешающие так называемую медицинскую помощь при смерти. Эта практика также доступна в нескольких европейских странах и Канаде, которая недавно расширила свои критерии, чтобы распространить эту возможность на людей с неизлечимыми хроническими заболеваниями и инвалидностью.

Законопроект в Нью-Йорке более узкий и будет применяться только к людям с неизлечимыми и необратимыми заболеваниями, которым осталось жить шесть месяцев или меньше. Сторонники говорят, что это различие имеет ключевое значение.

"Речь идет не о прекращении жизни человека, а о сокращении его смерти", - сказал сенатор штата Брэд Гойлман-Сигал, демократ из Манхэттена и один из спонсоров законопроекта, который был принят в понедельник вечером 35 голосами против 27.

Согласно законопроекту, жители Нью-Йорка, которым два врача прогнозируют, что им осталось жить не более шести месяцев, смогут потребовать смертельный коктейль из лекарств. Запрос должен быть заверен двумя взрослыми, которые не могут ничего унаследовать в случае смерти пациента. Врачи могут направить пациента на психиатрическую экспертизу, если сочтут это необходимым.

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