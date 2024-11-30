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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Легализованное самоубийство: парламент Британии предварительно одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию

Киев  •  УНН

 • 46 просмотра

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Парламент Великобритании поддержал законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных: 330 голосов " за " против 275. Документ предусматривает возможность ассистированного умирания для совершеннолетних пациентов со сроком жизни до 6 месяцев.

Парламент Великобритании проголосовал за принятие законопроекта о "ассистированном умирании", то есть о разрешении эвтаназии для неизлечимо больных людей. За него проголосовали 330 депутатов, против – 275. об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

После ожесточенных дискуссий как в стенах парламента Великобритании, так и вне их депутаты поддержали законопроект об эвтаназии в Англии и Уэльсе.

Как пишет Reuters это исторический шаг на пути к изменению законодательства, который может позволить Великобритании последовать примеру других стран, таких как Австралия, Канада и некоторые штаты США, и начать одну из крупнейших социальных реформ за последнее поколение.

Однако законопроект все еще может быть изменен или даже отклонен.

В течение нескольких месяцев парламентские комиссии будут изучать и дорабатывать его перед повторным рассмотрением.

Дополнение

Голосованию в парламенте предшествовали напряженные дебаты, продолжавшиеся более пяти часов. Противники законопроекта высказывали опасения, что неизлечимо больные люди будут просить об эвтаназии не по собственному желанию, а чтобы не быть обузой своим родственникам или лишить их расходов на уход за больным. Они предлагали не легализовать эвтаназию, а развивать паллиативную помощь, чтобы облегчать страдания тех, кто умирает.

Проект закона предусматривает предоставить право на помощь в уходе из жизни гражданам, старше 18 лет, страдающим неизлечимыми заболеваниями и страдающим. Врач должен подтвердить, что пациент неизлечимо болен и ожидаемая продолжительность его жизни – не более полугода. Его просьбы об эвтаназии должны быть одобрены двумя врачами и судьей. Пациент должен быть в состоянии самостоятельно принять смертельное средство в виде раствора или сиропа.

Напомним

Ранее УНН сообщало , что французское правительство продвигает Законопроект, который легализует ассистированное самоубийство для неизлечимо больных пациентов на суровых условиях.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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