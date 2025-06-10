У Нью-Йорку проголосували за дозвіл вмирати на власних умовах невиліковно хворим

Сенат штату Нью-Йорк у США у понеділок схвалив законопроєкт, який дозволить людям, які зіткнулися з невиліковними діагнозами, закінчувати своє життя на своїх умовах, що, за словами прихильників законопроекту, надасть жителям Нью-Йорка певний ступінь автономії в останні дні, пише УНН з посиланням на The New York Times.

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Законопроєкт тепер буде передано на підпис губернатору Кеті Гоукул, демократу. Неясно, чи вона планує його підписати; представник її офісу заявив, що вона розгляне його.

11 штатів та округ Колумбія ухвалили закони, що дозволяють так звану медичну допомогу при смерті. Ця практика також доступна в кількох європейських країнах та Канаді, яка нещодавно розширила свої критерії, щоб поширити цю можливість на людей з невиліковними хронічними захворюваннями та інвалідністю.

Законопроект у Нью-Йорку вужчий і застосовуватиметься лише до людей з невиліковними та незворотними захворюваннями, яким залишилося жити шість місяців чи менше. Прихильники кажуть, що ця відмінність має ключове значення.

"Йдеться не про припинення життя людини, а про скорочення її смерті", - сказав сенатор штату Бред Гойлман-Сігал, демократ із Мангеттена та один із спонсорів законопроєкту, який був ухвалений у понеділок увечері 35 голосами проти 27.

Згідно із законопроєктом, жителі Нью-Йорка, яким два лікарі прогнозують, що їм залишилося жити не більше ніж шість місяців, зможуть вимагати смертельний коктейль із ліків. Запит має бути засвідчений двома дорослими, які не можуть нічого успадкувати у разі смерті пацієнта. Лікарі можуть направити пацієнта на психіатричну експертизу, якщо вважатимуть це за необхідне.

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