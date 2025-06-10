У Нью-Йорку проголосували за дозвіл вмирати на власних умовах невиліковно хворим

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 40181 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 111794 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 79121 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 75606 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 138351 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 51342 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 45846 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 144293 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 99314 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47104 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
62%
756мм
Популярнi новини

Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі

9 червня, 23:09 • 33114 перегляди

Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки

9 червня, 23:50 • 27559 перегляди

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

02:18 • 29371 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

02:46 • 19106 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

03:15 • 22311 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 138342 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 154431 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 144287 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 161797 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 148336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Ґевін Ньюсом

Сибіга Андрій Іванович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Литва

Лондон

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 32091 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 45659 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 78591 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 95251 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 99309 перегляди
Актуальне

Nord Stream

Іскандер (ОТРК)

Ґардіан

ChatGPT

Нью-Йорк таймс

У Нью-Йорку проголосували за дозвіл вмирати на власних умовах невиліковно хворим

Київ • УНН

 • 1508 перегляди

Сенат штату Нью-Йорк схвалив законопроєкт, що дозволяє невиліковно хворим людям закінчити життя за власним бажанням. Закон дозволить пацієнтам з термінальним діагнозом отримати смертельний коктейль ліків.

У Нью-Йорку проголосували за дозвіл вмирати на власних умовах невиліковно хворим

Сенат штату Нью-Йорк у США у понеділок схвалив законопроєкт, який дозволить людям, які зіткнулися з невиліковними діагнозами, закінчувати своє життя на своїх умовах, що, за словами прихильників законопроекту, надасть жителям Нью-Йорка певний ступінь автономії в останні дні, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Законопроєкт тепер буде передано на підпис губернатору Кеті Гоукул, демократу. Неясно, чи вона планує його підписати; представник її офісу заявив, що вона розгляне його.

11 штатів та округ Колумбія ухвалили закони, що дозволяють так звану медичну допомогу при смерті. Ця практика також доступна в кількох європейських країнах та Канаді, яка нещодавно розширила свої критерії, щоб поширити цю можливість на людей з невиліковними хронічними захворюваннями та інвалідністю.

Законопроект у Нью-Йорку вужчий і застосовуватиметься лише до людей з невиліковними та незворотними захворюваннями, яким залишилося жити шість місяців чи менше. Прихильники кажуть, що ця відмінність має ключове значення.

"Йдеться не про припинення життя людини, а про скорочення її смерті", - сказав сенатор штату Бред Гойлман-Сігал, демократ із Мангеттена та один із спонсорів законопроєкту, який був ухвалений у понеділок увечері 35 голосами проти 27.

Згідно із законопроєктом, жителі Нью-Йорка, яким два лікарі прогнозують, що їм залишилося жити не більше ніж шість місяців, зможуть вимагати смертельний коктейль із ліків. Запит має бути засвідчений двома дорослими, які не можуть нічого успадкувати у разі смерті пацієнта. Лікарі можуть направити пацієнта на психіатричну експертизу, якщо вважатимуть це за необхідне.

Легалізоване самогубство: парламент Британії попередньо схвалив законопроєкт, що дозволяє евтаназію30.11.24, 04:43 • 54542 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу
Кеті Гокул
Нью-Йорк таймс
Мангеттен
Вашингтон
Канада
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9