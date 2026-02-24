Сильная метель парализовала северо-восток США – дороги перекрыты, рейсы отменены

Мощная метель в понедельник принесла более 76,2 см снега в некоторые районы северо-востока США, практически парализовав движение транспорта для миллионов жителей, на фоне того, как опасные погодные условия привели к закрытию дорог, прекращению железнодорожного сообщения и отмене около 7400 авиарейсов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Тысячи домов и предприятий остались без электричества, а официальные лица, включая мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, призвали жителей воздержаться от поездок по дорогам, чтобы аварийные службы могли расчистить улицы. Школы в Нью-Йорке и по всему региону были закрыты. Бродвей закрыл свои театры.

"В Нью-Йорке по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации", - сказал Мамдани. - Запрет на поездки закончился сегодня в полдень (по местному времени понедельника - ред.), но предупреждение об опасности для путешественников остается в силе до полуночи".

В понедельник в Центральном парке Нью-Йорка выпало более 48 см снега, а в Бостоне – более 35 см, сообщил Боб Оравек, метеоролог из Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы США.

Ветер, который временами достигал скорости от 64 до 100 км/ч, создавал высокие снежные заносы.

"На расчистку, вероятно, уйдет неделя", - сказал Оравек.

В Филадельфии выпало 35 см снега, а в Провиденсе, штат Род-Айленд - более 81 см, что стало рекордом для города.

По данным PowerOutage.us, по состоянию на полдень понедельника более 608 711 домов и предприятий по всей территории США оставались без электричества. Это касалось каждого десятого почти из 3 миллионов потребителей электроэнергии в Массачусетсе, данные о которых отслеживает PowerOutage.us.

Многие были поражены глубиной выпавшего снега. Сандра Ву, прожившая около 20 лет в Нью-Хайд-Парке, на сильно пострадавшем Лонг-Айленде, сказала, что никогда не видела такой сильной зимней бури. Ее семья не могла открыть входную дверь, а из некоторых окон было мало что видно из-за высоких снежных заносов.

По состоянию на понедельник по меньшей мере семь штатов США объявили чрезвычайное положение в связи со штормом.

По данным сайта FlightAware.com, к полудню понедельника авиакомпании отменили более 7400 рейсов и задержали еще 2300. Эта цифра включает более 1800 отмененных во вторник рейсов, согласно данным сайта. Большинство отмен и задержек было на северо-востоке США, включая международные аэропорты имени Джона Ф. Кеннеди и Ла-Гуардия в Нью-Йорке, аэропорт Логан в Бостоне и международный аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что задействовала 100 военнослужащих Национальной гвардии для оказания помощи на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке и в нижней части долины Гудзона - районах, которые, как ожидается, больше всего пострадают от сильного снегопада и прибрежных ветров. Шторм вынудил закрыть в понедельник комплекс штаб-квартиры ООН на Манхэттене.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что, несмотря на сокращение финансирования, работа Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) по реагированию на стихийные бедствия будет продолжаться бесперебойно, включая поездки персонала, операции по оказанию экстренной помощи и критически важную помощь людям, пострадавшим от активных стихийных бедствий.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа приказала FEMA приостановить отправку сотен сотрудников гуманитарных организаций в районы, пострадавшие от стихийных бедствий, по всей стране, пока Министерство внутренней безопасности находится в режиме шатдауна.

Губернатор Массачусетса Маура Хили объявила чрезвычайное положение и призвала государственных служащих оставаться дома. В Коннектикуте было запрещено проезд коммерческого транспорта по автомагистралям с ограниченным доступом, за исключением экстренных и необходимых доставок.

Движение поездов и автобусов в Нью-Джерси было прекращено, а Управление общественного транспорта Род-Айленда заявило, что приостановит все рейсы до понедельника и объявит о планах возобновления работы только после улучшения погодных условий.

Даже некоторые корабли пострадали от шторма. Ву сказала, что ее пожилые родственники застряли на круизном лайнере, пришвартовавшемся в гавани Нью-Йорка, который не может начать плавание на Багамские острова в запланированный отпуск.

