Авиакомпании готовятся к приостановке рейсов в Нью-Йорке и Бостоне из-за приближающейся мощной метели

Авиакомпания Delta объявила о временном прекращении работы в крупнейших аэропортах восточного побережья США до вторника включительно. Сильный зимний шторм, движущийся по региону, вынудил перевозчика пересмотреть график полетов из-за критического ухудшения погодных условий и угрозы безопасности пассажиров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным сервиса FlightAware, непогода уже привела к отмене более 8500 рейсов по всей стране, и эта цифра продолжает стремительно расти. Метеорологи прогнозируют выпадение от 38 до 50 сантиметров снега на большей части северо-востока США, что будет сопровождаться шквалистым ветром и нулевой видимостью. Наиболее критическая ситуация ожидается в международных аэропортах имени Джона Ф. Кеннеди, Ла-Гуардия и Бостон Логан, где наземные службы технически не смогут обеспечить стабильную работу взлетно-посадочных полос.

Шторм также создает более широкие перебои вдоль восточного побережья, и клиенты могут столкнуться с дополнительными изменениями в расписании, поскольку система будет двигаться через регион – говорится в заявлении Delta.

Меры для пассажиров и условия перебронирования

Руководство Delta призвало путешественников заранее перенести свои поездки на даты после прохождения штормового фронта, чтобы избежать очередей в терминалах.

Авиакомпания ввела специальные условия, предлагая отмену разницы в тарифах для пассажиров, которые перебронируют билеты на период со среды по субботу. Эксперты отрасли предупреждают, что восстановление привычного авиасообщения может занять несколько дней после завершения снегопада из-за необходимости расчистки инфраструктуры и передислокации самолетов.

Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури