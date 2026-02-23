Авиакомпании готовятся к приостановке рейсов в Нью-Йорке и Бостоне из-за приближающейся мощной метели

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 февраля, 19:57 • 11948 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 24164 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 28918 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 36010 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 35803 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 46537 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 52332 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42074 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 68047 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 73707 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.2м/с
90%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генпрокурор США поговорила с Трампом о вторжении и стрельбе в Мар-а-Лаго22 февраля, 19:13 • 7116 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки22 февраля, 19:41 • 18919 просмотра
Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле22 февраля, 21:44 • 8416 просмотра
Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов22 февраля, 21:59 • 4250 просмотра
Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури23:24 • 11159 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 85694 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 95492 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 103021 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 114969 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 153069 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Папа Франциск
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Львов
Иран
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 42009 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 43886 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 43939 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 35029 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 37516 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото

Авиакомпании готовятся к приостановке рейсов в Нью-Йорке и Бостоне из-за приближающейся мощной метели

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Авиакомпания Delta приостанавливает работу в аэропортах Нью-Йорка и Бостона до вторника из-за зимнего шторма. Отменено более 8500 рейсов, ожидается до 50 см снега и нулевая видимость.

Авиакомпании готовятся к приостановке рейсов в Нью-Йорке и Бостоне из-за приближающейся мощной метели

Авиакомпания Delta объявила о временном прекращении работы в крупнейших аэропортах восточного побережья США до вторника включительно. Сильный зимний шторм, движущийся по региону, вынудил перевозчика пересмотреть график полетов из-за критического ухудшения погодных условий и угрозы безопасности пассажиров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным сервиса FlightAware, непогода уже привела к отмене более 8500 рейсов по всей стране, и эта цифра продолжает стремительно расти. Метеорологи прогнозируют выпадение от 38 до 50 сантиметров снега на большей части северо-востока США, что будет сопровождаться шквалистым ветром и нулевой видимостью. Наиболее критическая ситуация ожидается в международных аэропортах имени Джона Ф. Кеннеди, Ла-Гуардия и Бостон Логан, где наземные службы технически не смогут обеспечить стабильную работу взлетно-посадочных полос.

Шторм также создает более широкие перебои вдоль восточного побережья, и клиенты могут столкнуться с дополнительными изменениями в расписании, поскольку система будет двигаться через регион

– говорится в заявлении Delta.

Меры для пассажиров и условия перебронирования

Руководство Delta призвало путешественников заранее перенести свои поездки на даты после прохождения штормового фронта, чтобы избежать очередей в терминалах.

Авиакомпания ввела специальные условия, предлагая отмену разницы в тарифах для пассажиров, которые перебронируют билеты на период со среды по субботу. Эксперты отрасли предупреждают, что восстановление привычного авиасообщения может занять несколько дней после завершения снегопада из-за необходимости расчистки инфраструктуры и передислокации самолетов.

Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури23.02.26, 01:24 • 11221 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Bloomberg L.P.
Нью-Йорк
Соединённые Штаты