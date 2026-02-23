Авиакомпании готовятся к приостановке рейсов в Нью-Йорке и Бостоне из-за приближающейся мощной метели
Киев • УНН
Авиакомпания Delta приостанавливает работу в аэропортах Нью-Йорка и Бостона до вторника из-за зимнего шторма. Отменено более 8500 рейсов, ожидается до 50 см снега и нулевая видимость.
Авиакомпания Delta объявила о временном прекращении работы в крупнейших аэропортах восточного побережья США до вторника включительно. Сильный зимний шторм, движущийся по региону, вынудил перевозчика пересмотреть график полетов из-за критического ухудшения погодных условий и угрозы безопасности пассажиров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно данным сервиса FlightAware, непогода уже привела к отмене более 8500 рейсов по всей стране, и эта цифра продолжает стремительно расти. Метеорологи прогнозируют выпадение от 38 до 50 сантиметров снега на большей части северо-востока США, что будет сопровождаться шквалистым ветром и нулевой видимостью. Наиболее критическая ситуация ожидается в международных аэропортах имени Джона Ф. Кеннеди, Ла-Гуардия и Бостон Логан, где наземные службы технически не смогут обеспечить стабильную работу взлетно-посадочных полос.
Шторм также создает более широкие перебои вдоль восточного побережья, и клиенты могут столкнуться с дополнительными изменениями в расписании, поскольку система будет двигаться через регион
Меры для пассажиров и условия перебронирования
Руководство Delta призвало путешественников заранее перенести свои поездки на даты после прохождения штормового фронта, чтобы избежать очередей в терминалах.
Авиакомпания ввела специальные условия, предлагая отмену разницы в тарифах для пассажиров, которые перебронируют билеты на период со среды по субботу. Эксперты отрасли предупреждают, что восстановление привычного авиасообщения может занять несколько дней после завершения снегопада из-за необходимости расчистки инфраструктуры и передислокации самолетов.
Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури23.02.26, 01:24 • 11221 просмотр