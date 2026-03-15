Папа Лев XIV сменил резиденцию – в Ватикане заговорили о новом этапе его понтификата

Понтифик поселился в официальных апартаментах после масштабного ремонта. Это решение рассматривают как возвращение к традициям и начало активных изменений в Курии.

Папа Лев XIV сменил резиденцию – в Ватикане заговорили о новом этапе его понтификата

Папа Римский Лев XIV переехал в обновленные папские апартаменты в Апостольском дворце, от которых в свое время отказался его предшественник Франциск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP News.

Подробности

Понтифик перебрался в обновленные папские апартаменты в Апостольском дворце, которые не использовались в течение 12 лет понтификата его предшественника Франциска. В Ватикане этот шаг рассматривают как признак нового этапа понтификата.

В Ватикане этот шаг понтифика уже рассматривают как признак нового этапа понтификата, который приближается к первой годовщине.

Где жил Папа

После избрания в мае прошлого года Лев XIV продолжал жить в небольшой квартире в Palazzo del Sant’Uffizio, где расположено ведомство доктрины веры Святого Престола. В то же время папские апартаменты в Апостольском дворце в течение 12 лет понтификата Франциска не использовались и нуждались в масштабном ремонте, в частности обновлении электросетей, водоснабжения и других коммуникаций.

Франциск в свое время объяснял свой отказ от резиденции желанием жить среди людей. Вместо этого он выбрал ватиканскую резиденцию Santa Marta, где обычно останавливаются священники и кардиналы во время конклавов. Такой выбор соответствовал его сдержанному стилю и нежеланию подчеркивать внешнюю торжественность папской власти.

Папа и его атрибуты

Зато Лев XIV, ставший первым в истории Папой Римским из США, демонстрирует большую приверженность традиционным атрибутам папства. Его решение переехать в Апостольский дворец положительно восприняли, в частности, консервативные комментаторы, которые видят в этом знак уважения к институту папства.

Формально Лев XIV получил резиденцию еще вскоре после избрания, когда осмотрел приемные залы и личную часовню. После смерти Франциска 21 апреля апартаменты, согласно протоколу, были опечатаны красной лентой и сургучом.

Активизация понтификата

Переезд Папы также совпал с признаками активизации его понтификата. На этой неделе Лев XIV совершил еще одно важное кадровое назначение в ватиканской администрации, поручив архиепископу Луису Марину де Сан-Мартину из Испании возглавить благотворительную службу Ватикана.

Кроме того, вокруг понтифика уже сформировалась команда ближайших помощников. В нее входят секретарь Папы Эдгард Иван Римайкуна Инга из Перу, заместитель регента папского дома Эдвард Данианг Даленг из Нигерии, а также административные помощники Антон Капплер, бывший офицер Швейцарской гвардии, и Пьерджорджо Дзанетти, бывший жандарм.

