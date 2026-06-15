Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени Довженко
Киев • УНН
В ночь на 15 июня из-за атаки врага возникли пожары в Шевченковском и Соломенском районах. Огонь охватил МАФы на Шулявке и киностудию имени Александра Довженко.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 15 июня, вспыхнул масштабный пожар в Шевченковском и Соломенском районах столицы. Об этом сообщают корреспонденты УНН.
Детали
Так, огонь бушевал на столичной Шулявке. Пламя, в частности, охватило МАФы.
Также сообщается, что атакована киностудия имени Александра Довженко. В результате пожара уничтожен костюмный цех с крупнейшей костюмной коллекцией страны - около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды. Повреждены и другие корпуса студии, спасатели работают на месте.
Напомним
В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага. В результате атаки, в частности, произошло возгорание на территории Киево-Печерской Лавры.
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