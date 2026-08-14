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рф перевозят нефть и краденое зерно на 26 кораблях — разведка обнародовала данные

Киев • УНН

 • 522 просмотра

ГУР опубликовало список из 26 судов, которые используются для перевозки российской нефти, сжиженного газа и краденого украинского зерна. 18 из этих судов не находятся под санкциями стран — партнёров Украины.

рф перевозят нефть и краденое зерно на 26 кораблях — разведка обнародовала данные
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о судах, на которых россияне перевозят нефть, сжиженный газ и украденное украинское зерно. Об этом сообщает УНН.

Детали

Информация обнародована в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions. Речь идет о 26 судах, которые Россия использует для перевозки зерна с ВОТ Украины, российской нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа с подпадающего под санкции проекта "Арктик СПГ-2".

В список вошли:

  • нефтяные танкеры, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты из портов Черноморского и Балтийского регионов в интересах “лукойла”, “роснефти”, “сургутнефтегаза”, “новатэка”, “татнефти” и “газпрома”;
    • сухогрузы, которые вывозят сельскохозяйственную продукцию с ВОТ Украины через порты Бердянска, Севастополя, Керчи и Феодосии;
      • СПГ-танкеры, которые транспортируют сжиженный газ с подпадающего под санкции плавучего хранилища SAAM FSU (IMO 9915090), где накапливается СПГ с подпадающего под санкции проекта “Арктик СПГ-2”.

        При этом 18 из 26 опубликованных судов не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров Украины.

        Напомним

        По данным Службы внешней разведки Украины, Россия форсирует создание "теневого флота" для перевозки сжиженного природного газа, готовясь к полному запрету Европейского союза на импорт российского СПГ, который вступит в силу 1 января 2027 года.

        Евгений Устименко

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