рф перевозят нефть и краденое зерно на 26 кораблях — разведка обнародовала данные
Киев • УНН
ГУР опубликовало список из 26 судов, которые используются для перевозки российской нефти, сжиженного газа и краденого украинского зерна. 18 из этих судов не находятся под санкциями стран — партнёров Украины.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о судах, на которых россияне перевозят нефть, сжиженный газ и украденное украинское зерно. Об этом сообщает УНН.
Детали
Информация обнародована в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions. Речь идет о 26 судах, которые Россия использует для перевозки зерна с ВОТ Украины, российской нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа с подпадающего под санкции проекта "Арктик СПГ-2".
В список вошли:
- нефтяные танкеры, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты из портов Черноморского и Балтийского регионов в интересах “лукойла”, “роснефти”, “сургутнефтегаза”, “новатэка”, “татнефти” и “газпрома”;
- сухогрузы, которые вывозят сельскохозяйственную продукцию с ВОТ Украины через порты Бердянска, Севастополя, Керчи и Феодосии;
- СПГ-танкеры, которые транспортируют сжиженный газ с подпадающего под санкции плавучего хранилища SAAM FSU (IMO 9915090), где накапливается СПГ с подпадающего под санкции проекта “Арктик СПГ-2”.
При этом 18 из 26 опубликованных судов не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров Украины.
Напомним
По данным Службы внешней разведки Украины, Россия форсирует создание "теневого флота" для перевозки сжиженного природного газа, готовясь к полному запрету Европейского союза на импорт российского СПГ, который вступит в силу 1 января 2027 года.