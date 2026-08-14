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Как отрастить длинные волосы: парикмахер назвала главные правила ухода

Киев • УНН

 • 10277 просмотра

Волосы растут примерно на 1 см в месяц, но ломкость может препятствовать увеличению длины. Эксперт рекомендует правильный уход, питание и своевременное подстригание кончиков.

Как отрастить длинные волосы: парикмахер назвала главные правила ухода

Отрастить длинные волосы не всегда мешает медленный рост, напротив, часто длина не увеличивается по другим причинам. Подробнее о том, какие привычки и правила ухода помогут сохранить длину волос, журналистке УНН рассказала парикмахер-колорист Александра Сорокина.

По словам экспертки, волосы в среднем растут примерно на один сантиметр в месяц. Однако важно работать не только над ростом, но и над сохранением уже отращенной длины.

Самая частая проблема не в самом медленном росте, а в ломкости волос. В среднем они растут на 1 см в месяц, но поврежденные кончики могут обламываться, и может визуально казаться, что длина остается неизменной

- объясняет Александра Сорокина.

В частности, на состояние волос влияют ежедневные привычки и домашний уход. Кроме того, Александра Сорокина подчеркивает, что отдельную роль играет питание, ведь организму необходимы питательные вещества для поддержания здоровья волос.

Во-первых, это правильно подобранный домашний уход. Это отсутствие высоких температур. Осторожное расчесывание и отсутствие постоянных тугих причесок. Полноценное питание должно быть обязательным. Волосам необходимы витамин D, белок, железо, цинк и другие элементы

- подчеркнула парикмахер-колорист.

Что касается регулярной стрижки, парикмахер подчеркивает, что сама по себе стрижка не сделает волосы способными расти быстрее. В то же время своевременное удаление секущихся кончиков помогает сохранить именно длину и может визуально сделать волосы более густыми.

Стрижка сама по себе не ускоряет рост волос, потому что волос растет от корня. А своевременное подстригание секущихся кончиков может визуально увеличить густоту и сохранить уже отращенную длину

- подчеркнула Александра Сорокина.

Также специалист советует проконсультироваться с соответствующим специалистом, чтобы иметь индивидуально подобранный базовый набор средств для волос для ежедневного ухода, который сделает именно ваши волосы блестящими и здоровыми.

Основные средства домашнего ухода, которые должны быть у всех, — это шампунь, кондиционер, маска и термозащита. Также домашний уход должен быть правильно подобран именно под ваш тип кожи головы и волос, а также важно регулярно им пользоваться

- отметила парикмахер-колорист.

Одной из распространенных ошибок при попытке отрастить длинные волосы Александра Сорокина называет попытку сосредоточиться только на ускорении роста волос, при этом люди могут не уделять достаточно внимания состоянию длины и кончиков.

Такая же распространенная ошибка — пытаться ускорить именно рост волос, не обращать внимания на длину и не ухаживать за ней. Чтобы увидеть прирост волос, во-первых, мы должны правильно подобрать домашний уход, желательно со специалистом. Сбалансировать свой рацион, восполнить все дефициты витаминов, а также регулярно оценивать состояние волос и своевременно подстригать кончики

- объясняет экспертка.

Кроме того, экспертка предупреждает, что ожидать значительного прироста длины за несколько месяцев не стоит. По словам Александры Сорокиной, за это время волосы могут отрасти всего на несколько сантиметров.

Также нужно иметь реалистичные ожидания, потому что за несколько месяцев волосы могут отрасти на два, максимум 4 см — это при хороших обстоятельствах. А также лучше акцентировать внимание именно на сохранении и качестве кончиков волос

- подытожила Александра Сорокина.

Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе28.04.26, 10:24 • 52403 просмотра

Алла Киосак

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