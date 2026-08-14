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Иран атаковал два судна ОАЭ в Ормузском проливе — Национальная нефтяная компания Абу-Даби

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглись атаке в Ормузском проливе, пострадавших нет. ОАЭ обвинили Иран в пиратстве, угрожающем региональной стабильности.

Иран атаковал два судна ОАЭ в Ормузском проливе — Национальная нефтяная компания Абу-Даби

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что два ее судна были атакованы во время транзита через Ормузский пролив в четверг вечером. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что при этом о пострадавших не сообщалось, тогда как Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в осуществлении нападения.

Это нападение стало вторым подобным инцидентом с участием судов ADNOC менее чем за неделю. В субботу ОАЭ осудили то, что, по их словам, было нападением Ирана на судно, связанное с государственной нефтяной компанией, во время его прохождения через пролив

— говорится в статье.

Указывается, что ADNOC заявила, что ситуация была взята под контроль. При этом МИД ОАЭ заявил, что Корпус стражей исламской революции Ирана совершил "акты пиратства", атакуя коммерческое судоходство и используя пролив как инструмент экономического давления и шантажа, что создает прямую угрозу региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности.

Справочно

Национальная нефтяная компания Абу-Даби является одним из крупнейших в мире производителей энергии и экспортирует сырую нефть, природный газ и продукты переработки по всему миру.

Напомним

20 июля два судна были поражены снарядами у берегов ОАЭ и Омана.

Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы14.07.26, 03:55 • 30874 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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