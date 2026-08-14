Иран атаковал два судна ОАЭ в Ормузском проливе — Национальная нефтяная компания Абу-Даби
Киев • УНН
Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглись атаке в Ормузском проливе, пострадавших нет. ОАЭ обвинили Иран в пиратстве, угрожающем региональной стабильности.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что два ее судна были атакованы во время транзита через Ормузский пролив в четверг вечером. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
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Отмечается, что при этом о пострадавших не сообщалось, тогда как Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в осуществлении нападения.
Это нападение стало вторым подобным инцидентом с участием судов ADNOC менее чем за неделю. В субботу ОАЭ осудили то, что, по их словам, было нападением Ирана на судно, связанное с государственной нефтяной компанией, во время его прохождения через пролив
Указывается, что ADNOC заявила, что ситуация была взята под контроль. При этом МИД ОАЭ заявил, что Корпус стражей исламской революции Ирана совершил "акты пиратства", атакуя коммерческое судоходство и используя пролив как инструмент экономического давления и шантажа, что создает прямую угрозу региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности.
Справочно
Национальная нефтяная компания Абу-Даби является одним из крупнейших в мире производителей энергии и экспортирует сырую нефть, природный газ и продукты переработки по всему миру.
Напомним
20 июля два судна были поражены снарядами у берегов ОАЭ и Омана.
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