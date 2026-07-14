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Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы

Киев • УНН

 • 2524 просмотра

Иран нанес ракетный удар по двум нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. Погиб гражданин Индии, ранения получили двое украинцев и шестеро индийцев.

Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы

Два нефтяных танкера Объединенных Арабских Эмиратов подверглись ракетному удару Ирана в южной части Ормузского пролива, в результате чего погиб один член экипажа, еще восемь человек, среди которых двое граждан Украины, получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, танкеры "Аль-Бахия" и "Момбаса" были поражены, когда находились в территориальных водах Омана. Погибшим оказался гражданин Индии, входивший в состав экипажа танкера "Момбаса". Кроме двух украинцев, ранения также получили шестеро граждан Индии. После ударов оба судна загорелись, однако пожары уже удалось локализовать.

Коммерческое судоходство и использование Ормузского пролива как инструмента давления или экономического шантажа равносильно пиратству и представляет прямую угрозу стабильности региона и его народов, а также глобальной энергетической безопасности

– заявили в МИД ОАЭ.

В Министерстве обороны ОАЭ заявили, что страна находится в состоянии повышенной готовности и готова реагировать на любые угрозы своей безопасности. В то же время Министерство иностранных дел Эмиратов осудило атаку и выразило соболезнования семье погибшего.

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Степан Гафтко

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