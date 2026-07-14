Цены на нефть взлетели более чем на 9% после заявлений США о морской блокаде Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник выросли более чем на 9% и достигли самого высокого уровня за месяц после сообщений о намерении США восстановить морскую блокаду Ирана, которая охватит все побережье страны, порты, нефтяные терминалы и все суда независимо от флага. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 7,29 доллара, или 9,59%, – до 83,30 доллара за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене на 6,73 доллара, или 9,42%, – до 78,14 доллара за баррель. Аналитики связывают резкий рост котировок с опасениями относительно возможных перебоев в поставках энергоносителей через Ормузский пролив.

Трамп восстанавливает блокаду иранских портов и планирует взимать плату за проход коммерческих судов

По данным Объединенного морского информационного центра ВМС США, морскую блокаду планируют восстановить 14 июля в 20:00 по Гринвичу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон восстанавливает блокаду Ирана и будет взимать 20-процентную компенсацию за все грузы, которые будут проходить через Ормузский пролив.

В Иране заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом и предупредили об ответе в случае попыток контролировать транзит без разрешения Тегерана. В то же время Международная морская организация ООН подчеркнула, что выступает против любых сборов за проход международными проливами, поскольку для этого нет правовых оснований.

США возобновят морскую блокаду Ирана с 14 июля