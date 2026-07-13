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The New York Times

США возобновят морскую блокаду Ирана с 14 июля

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Соединенные Штаты возобновят морскую блокаду Ирана с 14 июля. Силы CENTCOM будут обеспечивать блокаду судов в иранские порты.

США возобновят морскую блокаду Ирана с 14 июля

Соединенные Штаты восстановят свою морскую блокаду Ирана во вторник вечером, передает УНН со ссылкой на Центральное командование США.

"Силы CENTCOM будут обеспечивать блокаду судов, следующих транзитом в иранские порты и прибрежные районы или из них", – говорится в сообщении в социальных сетях.

В Центральном командовании добавили, что американские военные продолжают поддерживать движение транспорта через региональные воды для всех судов, которые не нарушают блокаду.

Блокада морского судоходства возобновится 14 июля в 23:00 по киевскому времени.

Трамп восстанавливает блокаду иранских портов и планирует взимать плату за проход коммерческих судов13.07.26, 18:09 • 3110 просмотров

Антонина Туманова

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