США возобновят морскую блокаду Ирана с 14 июля
Киев • УНН
Соединенные Штаты возобновят морскую блокаду Ирана с 14 июля. Силы CENTCOM будут обеспечивать блокаду судов в иранские порты.
Соединенные Штаты восстановят свою морскую блокаду Ирана во вторник вечером, передает УНН со ссылкой на Центральное командование США.
"Силы CENTCOM будут обеспечивать блокаду судов, следующих транзитом в иранские порты и прибрежные районы или из них", – говорится в сообщении в социальных сетях.
В Центральном командовании добавили, что американские военные продолжают поддерживать движение транспорта через региональные воды для всех судов, которые не нарушают блокаду.
Блокада морского судоходства возобновится 14 июля в 23:00 по киевскому времени.
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