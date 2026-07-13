Трамп восстанавливает блокаду иранских портов и планирует взимать плату за проход коммерческих судов
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении блокады иранских судов в Ормузском проливе. Он заявил, что США будут взимать 20% от стоимости груза с коммерческих судов других стран.
Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит блокаду иранских судов в Ормузском проливе и будет взимать плату за проход любых других судов, передает УНН.
"Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду, названную так потому, что она препятствует лишь входу и выходу иранских судов или их клиентов. Все остальные страны будут иметь право на справедливое и свободное использование пролива", - написал он в сообщении на Truth Social.
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Трамп повторил, что США будут "охранниками" Ормузского пролива и будут взимать с коммерческих отправителей 20% от стоимости их груза в качестве компенсации за обеспечение безопасности пролива.
"Отныне США будут известны как "Охранники Ормузского пролива", но как таковые, и из соображений справедливости, им будет возмещено в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой очень нестабильной части мира", – сказал он.
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