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Трамп пригрозил Ирану "очень сильно ударить" и ожидает оплату за "охрану" Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о планах нанести новые удары по Ирану из-за нарушения соглашения. Он также объявил, что США станут охранниками Ормузского пролива и ожидают оплаты за это.

Трамп пригрозил Ирану "очень сильно ударить" и ожидает оплату за "охрану" Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил: "мы собираемся ударить по ним очень сильно", критикуя Иран за неспособность заключить сделку, и при этом указал, что США станут "охранниками" Ормузского пролива, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Мы очень сильно ударили по ним прошлой ночью. Каждый раз, когда они запускают беспилотник, мы наносим им очень сильный удар. Но у нас была сделка. Чего никто не знает, так это того, что у нас была сделка. Это была готовая сделка, а потом они её нарушили. Они всегда её нарушают. У нас было 10 сделок с этими людьми, поэтому мы просто собираемся очень сильно ударить по ним", — сказал он в телефонном интервью Fox News.

Трамп заявил, что помимо возобновления атак, США станут "охранниками" Ормузского пролива.

"Теперь мы будем его охранять, и нам будут за это платить", — сказал он.

Трамп заявил, что ожидает оплаты за охрану Ормузского пролива, потому что "мы просто хотим получить компенсацию за всё это, за то, что подвергаем наших людей опасности".

Его комментарии прозвучали после того, как американские военные в выходные увеличили количество ударов по Ирану.

США и Иран снова обменялись ударами после атак Тегерана на американские базы13.07.26, 09:25 • 3274 просмотра

Юлия Шрамко

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