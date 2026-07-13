США и Иран снова обменялись ударами после атак Тегерана на американские базы

США и Иран снова обменялись ударами - Тегеран провел новую волну ракетной и дроновой атаки на американские базы в регионе после американских ударов, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Это заявление появилось после того, как США нанесли новые многочасовые удары, направленные на центральный и южный Иран.

Американские военные заявили, что нанесли удары по десяткам иранских военных целей в течение второй ночи подряд.

США заявили о завершении волны ударов по Ирану и поражении десятков целей, впервые использовав морские дроны

Представитель американских военных заявил, что новые удары произошли после того, как Корпус стражей Исламской революции Ирана обстрелял другое коммерческое судно на водном пути, относительно которого Вашингтон и Тегеран делали противоречивые заявления о состоянии морского судоходства. Канал является ключевым для Тегерана как рычаг влияния на переговоры.

Страны Персидского залива снова оказались под огнем. Тегеран заявил, что нанес новую волну ударов по американским базам в регионе - в Кувейте, Иордании и Бахрейне. В Бахрейне были активированы сирены, тогда как военные в Кувейте заявили, что имеют дело с "враждебными воздушными целями", а иорданские военные перехватили четыре ракеты в своем воздушном пространстве.

Цены на нефть марки Brent и американскую нефть выросли более чем на 3% в воскресенье после атак, произошедших в выходные.

Нефть подорожала более чем на 3% после новых ударов США по Ирану