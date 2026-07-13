США и Иран снова обменялись ударами после атак Тегерана на американские базы
Киев • УНН
Иран провел новую волну ракетной и дроновой атаки на американские базы после ударов США по центральному и южному Ирану. Цены на нефть выросли более чем на 3%.
США и Иран снова обменялись ударами - Тегеран провел новую волну ракетной и дроновой атаки на американские базы в регионе после американских ударов, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Это заявление появилось после того, как США нанесли новые многочасовые удары, направленные на центральный и южный Иран.
Американские военные заявили, что нанесли удары по десяткам иранских военных целей в течение второй ночи подряд.
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Представитель американских военных заявил, что новые удары произошли после того, как Корпус стражей Исламской революции Ирана обстрелял другое коммерческое судно на водном пути, относительно которого Вашингтон и Тегеран делали противоречивые заявления о состоянии морского судоходства. Канал является ключевым для Тегерана как рычаг влияния на переговоры.
Страны Персидского залива снова оказались под огнем. Тегеран заявил, что нанес новую волну ударов по американским базам в регионе - в Кувейте, Иордании и Бахрейне. В Бахрейне были активированы сирены, тогда как военные в Кувейте заявили, что имеют дело с "враждебными воздушными целями", а иорданские военные перехватили четыре ракеты в своем воздушном пространстве.
Цены на нефть марки Brent и американскую нефть выросли более чем на 3% в воскресенье после атак, произошедших в выходные.
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