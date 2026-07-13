Нефть подорожала более чем на 3% после новых ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть резко выросли после того, как США начали новый раунд ударов по Ирану, что усилило опасения по поводу перебоев с поставками энергоносителей и ускорения инфляции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Во время торгов цена нефти марки Brent поднималась более чем на 3% – до 78,50 доллара за баррель. Рост произошел на фоне противоречивых заявлений относительно ситуации в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

Возобновление атак между США и Ираном может стать негативным катализатором для рынков