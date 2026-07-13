Нефть подорожала более чем на 3% после новых ударов США по Ирану
Киев • УНН
Цены на нефть Brent выросли до 78,50 доллара за баррель из-за эскалации конфликта США и Ирана. Инвесторы опасаются перебоев поставок и ускорения инфляции.
Мировые цены на нефть резко выросли после того, как США начали новый раунд ударов по Ирану, что усилило опасения по поводу перебоев с поставками энергоносителей и ускорения инфляции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во время торгов цена нефти марки Brent поднималась более чем на 3% – до 78,50 доллара за баррель. Рост произошел на фоне противоречивых заявлений относительно ситуации в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.
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Рынки отреагировали ростом доходности облигаций и укреплением доллара
Bloomberg отмечает, что на фоне эскалации конфликта упали цены на американские казначейские облигации, а доходность двухлетних гособлигаций США выросла до 4,23% – самого высокого уровня с февраля 2025 года. Одновременно укрепился доллар, тогда как фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику.
В то же время золото подешевело на 1,2%, а серебро – на 1,7%. Инвесторы опасаются, что дорогая нефть может поддерживать высокий уровень инфляции, из-за чего Федеральная резервная система США дольше будет удерживать высокие процентные ставки.
США начали новый раунд ударов по Ирану из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе13.07.26, 03:35 • 1824 просмотра