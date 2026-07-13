США начали новый раунд ударов по Ирану из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе
Киев • УНН
США начали новый раунд ударов по Ирану, направленный на ослабление его возможностей атаковать суда в Ормузском проливе. Операция продолжается на фоне противоречивых заявлений Вашингтона и Тегерана.
Соединенные Штаты заявили, что в воскресенье начали новый раунд ударов по территории Ирана, направленный на ослабление его возможностей атаковать гражданские и коммерческие суда в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что удары начались в 17:00 по восточному времени США (по Нью-Йорку). Соответствующее заявление американские военные опубликовали в соцсети X.
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В CENTCOM отметили, что операция направлена на "продолжение ослабления способности Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, которые свободно проходят через Ормузский пролив".
Bloomberg отмечает, что новые удары были нанесены на фоне противоречивых заявлений Вашингтона и Тегерана относительно ситуации в Ормузском проливе. Ранее стороны по-разному оценивали, остается ли один из ключевых мировых морских торговых маршрутов открытым для судоходства.
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