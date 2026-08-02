Враг второй раз за ночь атаковал Харьков беспилотниками: пострадали двое детей и 74-летний мужчина
Киев • УНН
Ночью 2 августа российские беспилотники попали в Индустриальном и Киевском районах Харькова. Пострадали двое детей 8 и 13 лет, а также 74-летний мужчина с острой реакцией на стресс.
Враг в ночь на воскресенье, 2 августа, атаковал Харьков беспилотниками. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, произошло несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в Индустриальном районе города.
Известно о двух пострадавших детях - 8 и 13 лет. У них диагностирована острая реакция на стресс
Позже он рассказал о попадании вражеского БпЛА типа "Молния" в Киевском районе Харькова. Информация о последствиях уточняется.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе областного центра помощь врачей также понадобилась 74-летнему мужчине.
"Пострадавший испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.
Напомним
российские войска нанесли удар беспилотником по Харькову в ночь на 2 августа. Попадание произошло в Киевском районе, поврежден автомобиль, без пожара и пострадавших.
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