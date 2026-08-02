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Враг второй раз за ночь атаковал Харьков беспилотниками: пострадали двое детей и 74-летний мужчина

Киев • УНН

 • 18545 просмотра

Ночью 2 августа российские беспилотники попали в Индустриальном и Киевском районах Харькова. Пострадали двое детей 8 и 13 лет, а также 74-летний мужчина с острой реакцией на стресс.

Враг второй раз за ночь атаковал Харьков беспилотниками: пострадали двое детей и 74-летний мужчина

Враг в ночь на воскресенье, 2 августа, атаковал Харьков беспилотниками. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, произошло несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в Индустриальном районе города.

Известно о двух пострадавших детях - 8 и 13 лет. У них диагностирована острая реакция на стресс

- констатировал Терехов.

Позже он рассказал о попадании вражеского БпЛА типа "Молния" в Киевском районе Харькова. Информация о последствиях уточняется.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе областного центра помощь врачей также понадобилась 74-летнему мужчине.

"Пострадавший испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.

Напомним

российские войска нанесли удар беспилотником по Харькову в ночь на 2 августа. Попадание произошло в Киевском районе, поврежден автомобиль, без пожара и пострадавших.

В Харькове из-за вражеского удара по многоэтажке восемь человек получили острую реакцию на стресс28.07.26, 19:29 • 7937 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
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Воздушная тревога
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков