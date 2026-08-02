Враг второй раз за ночь атаковал Харьков беспилотниками: пострадали двое детей и 74-летний мужчина

Враг в ночь на воскресенье, 2 августа, атаковал Харьков беспилотниками. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

По его словам, произошло несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в Индустриальном районе города.

Известно о двух пострадавших детях - 8 и 13 лет. У них диагностирована острая реакция на стресс